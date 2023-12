Shayan Haghbin vence a última prova de fogo do reality A Fazenda

A reta final de A Fazenda 15 promete fortes emoções. Shayan Haghbin venceu a última prova do fogo e ganhou dois poderes, que podem interferir diretos na formação de roça desta terça-feira (12)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A reta final de A Fazenda 15 promete fortes emoções. Shayan Haghbin venceu a última prova do fogo e ganhou dois poderes, que podem interferir diretos na formação de roça desta terça-feira (12). Um deles foi escolhido pelo público através de uma votação no Kwai e vai bagunçar a baia antes mesmo da votação da sede: “Troque três moradores da baia por três peões da sede”, diz a chama laranja. Já o branco vai ser revelado ao vivo durante a atração.

A prova foi feita em duplas, e Shayan fez parceria com Cezar Black. Os outros peões sorteados para dinâmica foram Lily Nobre e WL Guimarães. Os dois escolheram, respectivamente, Radamés Furlan e Tonzão Chagas para ajudá-los na dinâmica.

Os assistentes se vestiram com fantasias de bichos da Fazenda -ovelha (Black), vaca (Radamés) e porco (Tonzão)- Vendados, os ajudantes deveriam encaixar formas geométricas em bases com a ajuda verbal dos participantes, que ficaram posicionados em cadeiras distantes da área da prova. Os perdedores da prova, WL, Lily, Tonzão e Radamés, foram para a baia.

O diretor de produção, Rodrigo Carelli, já tinha anunciado que a próxima roça será dupla e que o poder branco, ainda desconhecido, terá importância para definição da berlinda. A suspeita é que Shay, como vencedor da Prova de Fogo, possa indicar o quinto peão para completar o roçado. Mas, a votação será de quatro nomes, pois ainda haverá uma disputa pelo último chapéu do Fazendeiro da temporada. Os quatro peões disputarão a preferência do público, com dois deles sendo eliminados.