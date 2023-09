Primeira dinâmica de ‘A Fazenda 15′ tem cutucada de jornalistas em participantes

O ator André Gonçalves ainda foi questionado sobre a possibilidade de engatar um romance com Rachel durante o programa

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, mal começou, mas já acumula algumas polêmicas. Nesta segunda-feira, 18, os participantes participaram de uma pré-estreia em que, além de jogarem uma atividade de discórdia, tiveram que responder a perguntas reveladoras de oito jornalistas.

O maior destaque da noite foi a também jornalista Rachel Sheherazade, que chegou a discutir com um colega que afirmou que ela já havia falado mal de realities shows. “Eu nunca falei mal de reality show. Você tem algum print?”, questionou a jornalista

Em seguida, o colega afirmou que tinha capturas de tela sobre a suposta fala de Rachel, que lhe pediu um resumo do que teria dito. A jornalista argumentou que não declarou que não gostava desse tipo de atração e que o primeiro reality que havia assistido era A Fazenda.

O ator André Gonçalves ainda foi questionado sobre a possibilidade de engatar um romance com Rachel durante o programa. Ele artista respondeu que “está disponível se ela me quiser”, se referindo à participante Márcia Fu.

Outro momento que chamou a atenção foi quando Jenny Miranda comentou sobre sua relação com a filha, Bia Miranda, que participou do reality no ano passado, e com Gretchen. Após o anúncio da participação de Jenny no programa, Gretchen informou que irá entrar com medidas judiciais para que a influenciadora pare de dizer que é sua “filha ou ex-filha”.

Jenny disse que possui adversidades com a filha, mas negou que as duas “não se gostam”. Sobre Gretchen, a influenciadora citou um pedido de adoção que foi feito pela cantora. “Eu fui conveniente para ela enquanto foi bom para ela”, comentou.

Quando vai começar A Fazenda 15?

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição e tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com apresentação de Adriane Galisteu.

O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

A produção do reality já confirmou 18 nomes que estarão na casa. Quatro novos candidatos devem ser escolhidos para entrar no público depois da dinâmica do Paiol, o que deve totalizar 22 participantes competindo pelo prêmio milionário. Veja os participantes do Paiol aqui.

Veja quem são os nomes já confirmados:

Yuri Meirelles

Olívia Nobre

Rachel Sheherazade

Sander Mecca

André Gonçalves

Nathália Valente

Kally Fonseca

Radamés Martins

Jaquelline Grohalski

Darlan Cunha

Alessandra Cariúcha

WL Guimarães

Henrique Martins

Kamila Simioni

Marcia Fu

Jenny Miranda

Lucas Souza

Tonzão Chagas

