Estreia de ‘A Fazenda 15’ tem seletiva para a Prova do Fazendeiro

A Fazenda 15 estreou oficialmente nesta terça-feira (19). Na primeira meia hora, o programa mostrou a chegada dos 18 participantes da temporada e com as apresentações entre eles, em uma roda, no jardim da fazenda. Após uma ação publicitária, todos puderam entrar no casarão e curtir os detalhes, com direito a várias brincadeiras.

Com direito a vários gritos de empolgação, no meio da sala, Kally Fonseca foi a primeira a se destacar. “Ela vai dar trabalho, hein?!”, afirmou Cariúcha, em um canto separado com outros peões. Sander Mecca se divertiu: “Ok, vamos ficar de olho (risos).”

O clima também foi de animação no Paiol, onde estão confinados outros dez candidatos a ingressarem no reality. Na quinta-feira (21), somente quatro deles ingressarão no programa. Enquanto isso, conforme o VT do dia, os peões aproveitaram para fazer exercícios, comandados por Igor Freitas.

PROVA DO DIA

Os peões duelaram em uma seletiva para a Prova do Fazendeiro. Em duplas, eles tinham que encarar uma cadeira giratória e correr ao redor de uma piscina de obstáculos. Quem pegasse primeiro o galinho, em outra ponta, vencia a eliminatória. Por fim, a intenção era chegar apenas a seis peões, que vão ter o direito de disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (20).

Os duelos foram: André Gonçalves x Tonzão Chagas (vitória de André); Rachel Sheherazade x Kally Fonseca (vitória de Rachel); Cariúcha x Márcia Fu (vitória de Márcia); Lily Nobre x Jaquelline Grohalski (vitória de Lily); Kamila Simioni x Jenny Miranda (vitória de Jenny); Sander x Henrique Martins (vitória de Henrique); WL x Lucas (vitória de Lucas); Radamés x Darlan Silva (vitória de Radamés); Yuri Meirelles x Nathália Valente (vitória de Yuri).

Três perdedores tiveram chance de repetir o desafio: Radamés escolheu Márcia Fu, WL indicou Tonzão e Laranjinha também retornou. Cariúcha, Márcia Fu, Yuri, Tonzão, Henrique e WL foram os vencedores finais e conquistaram o direito de disputar a Prova do Fazendeiro.

Adriane avisou ainda, antes do fim do programa, que o público terá direito de votar para retirar um dos classificados da Prova do Fazendeiro – o campeão fica imune da votação da Roça e escolhe o primeiro indicado à berlinda, sem chance de se salvar.

Logo após a primeira dinâmica do dia, antes do desafio, os participantes começaram a se dividir em grupinhos. Cariúcha foi uma das primeiras a acordar e gritou empolgada na sala: “É meu aniversário!”. Jenny Miranda se irritou e veio tirar satisfação. “Ainda tem gente dormindo”, alfinetou ela, em um começo de briga. Depois, no quarto, Cariúcha disse que “ela vai ter que se acostumar” e as duas se abraçaram.

Márcia Fu, após ouvir Jenny desabafar na mesa sobre a situação toda, foi contar o causo para Cariúcha, que estava na piscina. Mais tarde, no quarto, Kally voltou a comentar as farpas que trocou durante o dia e foi tirar satisfação com Márcia, que foi fofocar sobre o rolo todo.

Rachel Sheherazade também foi querer resolver farpas que trocou com Kamila Simioni. Enquanto isso, a casa toda ficou assistindo, sem querer se meter.

De noite, os grupinhos continuaram fervendo na casa. Rachel, por exemplo, puxou Lucas para conversar, e ele também demonstrou irritação com algumas pessoas que ainda não estão se posicionando.