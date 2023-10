A Fazenda 15 tem pior início de audiência da história e acende alerta na Record

Mesmo com os números ruins, a edição teve mais ibope que outros realities da emissora, como Troca de Esposas e A Grande Conquista

Com quase um mês no ar, o reality show A Fazenda 15, da Record, começa a preocupar a emissora em termos de audiência. O programa comandado por Adriane Galisteu teve o pior início da história desde sua chegada no Brasil, em 2009.

Segundo levantamento de audiência obtido pelo F5, a média da atração, com 20 episódios exibidos até o momento, é de 5,6 pontos na Grande São Paulo. No mesmo período no ano passado, o programa tinha 7,4 pontos. É uma queda de 24,3%.

Ou seja, de cada 100 telespectadores, A Fazenda 15 perdeu 24 em relação a edição do ano passado. Entre os dias 2 e 9 de outubro, o programa teve sua pior média semanal desde a estreia. Mesmo com brigas e acontecimentos relevantes dentro do jogo, foram apenas 5,5 pontos.

Chama atenção a concorrência com o SBT. Desde o início da temporada, o SBT já venceu A Fazenda 15 por seis vezes, incluindo as edições de domingo, quando disputa com Patrícia Abravanel. No ano passado, a Record só perdeu em cinco episódios para a sua concorrente.

Mesmo com a audiência ruim, A Fazenda 15 se salva por causa da repercussão nas redes sociais, que ainda é alta. Rachel Sheherazade, jornalista ex-SBT, ganhou 1 milhão de seguidores em menos de uma semana, em seu Instagram.

O reality show ainda tem quatro patrocinadores e ações de merchandising fechadas com grandes marcas, como o streaming Netflix.

A Fazenda 15 tem previsão de terminar apenas em dezembro na programação da Record. Mesmo com os números ruins, a edição teve mais ibope que outros realities da emissora, como Troca de Esposas e A Grande Conquista.