2ª edição do Anime Summit tomará conta da capital federal com grandes atrações internacionais

Evento acontecerá de 23 a 25 de junho no Pavilhão do Parque da Cidades. Famosos dubladores de animes e shows com Snowkel, Takayoshi e Yumi Matsuzawa são destaques

Os lendários dubladores Manolo Rey (Spider-Man, Sonic, Luigi de Super Mario), Guilherme Briggs (Brook de One Piece, Kokushibo de Kimetsu No Yaiba, Buzz Lightyear e Mickey). Ainda, o dublador Lipe Volpato (o Deku, de Boku no Hero, e Atreus, de God of War). Haverá também bate-papo com Wendel Bezerra e Luisa Palomanes; Concurso Cosplay com 9 mil em prêmios e shows da banda japonesa Snowkel, do cantor japonês Takayoshi, da cantora cantora de anime Yumi Matsuzawa.

A 2ª edição do Anime Summit promete uma imersão na cultura japonesa com atrações internacionais e nacionais. O encontro será na capital federal de 23 a 25 de junho de 2023, sempre das 10h às 22h, no Pavilhão de Exposições do Parque Sarah Kubitschek. Os ingressos já estão à venda no Instagram: @animesummitbrasil. Antecipados podem ser adquiridos pelo link da Bio por R$ 20 (meia). Em maio irá para R$ 30 (meia). Na hora, R$ 35 (meia). Livre para todos os públicos.

O Anime contará ainda com exposições, Ala Medieval, Workshops, torneio de jogos eletrônicos e praça de alimentações com a tradicional comida japonesa. O festival é realizado pela FEANBRA – Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (a mesma produtora do Festival do Japão); Correalização da Embaixada do Japão e produção KDM.

Dentro das grandes atrações na ala dos shows internacionais, a banda de anime SNOWKEL chega diretamente do Japão para se apresentar em show no dia 24 de junho, às 20h.

Também destaque, a cantora conhecida por suas músicas icônicas de abertura de animes, como a abertura da saga de Hades de Os Cavaleiros do Zodiaco, Yumimatsuzawa fará show no dia 23 de junho, às 19h. Já o cantor Takayoshi, famoso por aberturas de animes como Dragon Ball Kai e Digimon Adventure, se apresentará no dia 25 de junho, às 19 h.

“O Anime Summit 2023 promete ser um evento único e emocionante já que oferece uma imersão total na cultura japonesa e na arte do anime. E teremos bandas e cantores que estão vindo do Japão apenas para o evento. Venham celebrar conosco a cultura japonesa”, destaca e convida um dos organizadores do Festival, Mario Kodama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação completa no Instagram: @animesummitbrasil.

Sobre o Anime Summit –

O Anime Summit surgiu em 2022 com o intuito de proporcionar uma experiência única e imersiva para seus visitantes. A ideia é promover um encontro com a cultura japonesa, com cantores e símbolos do anime no mundo de forma única, além de promover artistas e bandas do Brasil dentro deste segmento.

“Em 2022, o evento foi sucesso de público. Agora, promete ser ainda maior e com mais atrações”, garante Kodama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SOBRE A FEANBRA – A Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 1976, pelas associações nipo-brasileiras da Região Centro-Oeste com a missão de promover atividades culturais, esportivas e recreativas entre suas filiadas, gerenciar conflitos, tendo o poder de representá-las nacional e internacionalmente.

Serviço: 2ª edição do Anime Summit tomará conta da capital federal com grandes atrações internacionais

Data: 23, 24 e 25 de junho de 2023

Local: Pavilhão de Exposições do Parque Dona Sarah Kubitschek

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 10h às 22h

Classificação: livre

Ingressos antecipados até fim de abril: R$ 20 (meia-entrada)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gratuidade: Crianças até 03 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingresso social: Meia-entrada para quem doar 01 mangá (quadrinho japonês)