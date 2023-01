1º episódio de ‘The Last of Us’ é estreia mais vista da HBO Max na América Latina

Na história, Joel é contratado para contrabandear Ellie, uma menina de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena opressiva

O primeiro episódio da série The Last Of Us, Quando Estiver Perdido na Escuridão, estreou no domingo, 15, e se tornou o lançamento mais assistido da HBO Max Latin America em suas primeiras 24 horas, superando o primeiro dia do episódio 1 de A Casa do Dragão e o da segunda temporada de Euphoria. A série foi aclamada por críticos e fãs internacionais ao redor do mundo.

The Last Of Us também foi um sucesso nas redes sociais em todo o mundo, alcançando o primeiro lugar no Twitter na noite de domingo, com o Brasil liderando a conversa. A produção concentrou mais de 50% das conversas globais sobre o tema e dominou 15 das 30 principais hashtags do país durante a noite de estreia.

Quando Estiver Perdido na Escuridão começa em 2003, quando um surto de fungos parasitários começa a devastar o mundo inteiro. Joel Miller (Pedro Pascal) tenta escapar do caos crescente com sua filha e seu irmão. Vinte anos depois, um Joel cínico e rude e sua parceira Tess lutam para sobreviver sob um regime totalitário, enquanto os Vaga-lumes, um grupo de insurgentes, abrigam uma adolescente com um dom único.

Na história, Joel é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), uma menina de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma viagem brutal e dolorosa, pois os dois devem atravessar os EUA dependendo um do outro para sobreviver.

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série tem Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon e Elaine Miles como Florence.

O segundo episódio de The Last Of Us vai ao ar neste domingo, 22.

Estadão Conteúdo