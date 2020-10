Vivo tem novo diretor na Regional Centro-Oeste

PUBLICIDADE

A Regional Centro-Oeste da Vivo tem um novo diretor. Rodrigo Pereira da Silva Júnior assumiu o cargo. Além de possuir certificação Black Belt Lean 6 Sigma, ele é formado em Administração pela Universidade Paulista, tem MBA em Gestão Empresarial e Marketing pela FVG. Com mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, todos eles dentro da companhia, Rodrigo passou por diversas áreas e regionais da empresa. Desde 2017, estava à frente da Regional Norte.

O executivo chega ao Centro-Oeste com a missão de impulsionar a liderança da Vivo no segmento pós-pago da telefonia móvel e de levar novos serviços da Vivo Fibra, com banda larga de ultra velocidade, telefonia fixa ilimitada e TV por assinatura, a um número cada vez maior de pessoas. Com mais de 121 mil clientes na região e 27, 60% de participação de mercado, a banda larga da Vivo está presente hoje em 17 cidades do CO, sendo 8 delas com cobertura 100% em fibra. A Vivo Fibra se destaca por possuir a mais moderna tecnologia (FTTH) para levar fibra ótica de ponta a ponta até a casa do cliente, colocando as cidades atendidas em outro patamar de conectividade.

Sob a liderança de Rodrigo, está um time de mais de 800 colaboradores e 169 lojas próprias e revendas, incluindo a primeira loja icônica da Vivo no Centro-Oeste, localizada em Brasília. “Assumo regional com a responsabilidade de apoiar o desenvolvimento contínuo do time e impulsionar nossos resultados na região. Fazer o nosso melhor está no DNA da Vivo para tornar nossa empresa referência em experiência do cliente, com um atendimento mais personalizado e humano. Vamos seguir firmes no propósito de digitalizar para aproximar”, destaca o diretor.