Governo libera saque de novo lote do PIS de até R$ 1.045; confira

Final da inscrição Recebem a partir de Recebem até 0 16/7/2020 30/6/2021 1 18/8/2020 30/6/2021 2 15/9/2020 30/6/2021 3 14/10/2020 30/6/2021 4 17/11/2020 30/6/2021 5 19/1/2021 30/6/2021 6 e 7 11/2/2021 30/6/2021 8 e 9 17/3/2021 30/6/2021 Abono antecipado para correntistas da Caixa e do BB Os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil receberam o pagamento do abono mais cedo este ano. Quem foi beneficiado teve o crédito depositado em 30 de junho, segundo o governo federal. A Caixa fica responsável por pagar o abono a empregados da iniciativa privada (PIS), enquanto o BB opera pagamentos a servidores públicos (Pasep). Quem teve o abono salarial adiantado em 30 de junho: Correntistas da Caixa com direito ao abono do PIS nascidos entre julho e dezembro

Correntistas do BB com direito ao abono do Pasep e número de inscrição terminado entre 0 e 4 O calendário de saques para quem não foi beneficiado com a antecipação foi ordenado de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários do PIS (para funcionários de empresas privadas) e o número de inscrição no Pasep (servidores públicos).

Quem tem direito a sacar o abono?

Quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2019

Ganhou, no máximo, dois salários mínimos por mês, em média

Está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

É preciso que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo

Para saber se tem direito ao abono salarial, é possível fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador

No site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para funcionários de empresas privadas, o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa ou em lotéricas com o Cartão Cidadão e a senha cadastrada. Caso não possua o Cartão Cidadão, o trabalhador poderá receber o benefício em uma agência da Caixa, através do documento de identificação.

Para os correntista individuais da Caixa, o abono é depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação.

Para os servidores públicos, o saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001