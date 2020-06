Confira as cinco principais notícias do mercado desta terça (9)

Com os Estados Unidos em recessão, o Banco Mundial prevê uma forte queda de 5,2% na produção global em 2020. Contudo, a Nasdaq está no seu topo histórico. Espera-se que o petróleo devolva alguns de seus ganhos recentes, enquanto o mercado de IPO deve receber Vroom em uma semana movimentada.

Confira as cinco principais notícias do mercado desta terça-feira (9):

1. EUA em recessão – oficial

A crise econômica nos EUA desencadeada pelas medidas de distanciamento social adotadas para combater a pandemia de Covid-19 foi oficialmente declarada uma recessão, iniciada em fevereiro – encerrando o período mais longo de expansão econômica da história dos EUA.

O National Bureau of Economic Research, órgão que atua como árbitro para determinar os ciclos de negócios no país, disse na segunda-feira que dada “a magnitude sem precedentes do declínio no emprego e na produção, e seu amplo alcance em toda a economia, justifica-se a designação deste episódio como uma recessão, mesmo que seja mais breve do que as contrações anteriores”.

De fato, a designação não surpreendeu. O Produto Interno Bruto dos EUA caiu 4,8% anualizados nos três primeiros meses do ano e o próximo trimestre deverá ser muito pior. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego subiu de uma mínima recorde de 3,5% em fevereiro para 14,7% em abril e 13,3% no mês passado.

Isso coloca os holofotes na reunião de política monetária de dois dias do Federal Reserve, finalizada na quarta-feira, com os investidores monitorando sinais de mais estímulos pela frente.

2. Coronavírus derruba produção global em 5,2% em 2020

O surto de Covid-19 pode ter passado do seu auge. A cidade de Nova York, considerada o epicentro da pandemia nos EUA, iniciou o lento processo de reabertura dos negócios na segunda-feira.

Mas é importante não esquecer os danos causados, com mais de sete milhões de pessoas infectadas e mais de 400.000 mortas até o momento.

E há também o impacto econômico.

A produção econômica global deverá contrair 5,2% em 2020 devido à pandemia, informou o Banco Mundial na segunda-feira, em seu último relatório Global Economic Prospects.

Prevê-se o encolhimento de 7% das economias avançadas em 2020, segundo o relatório, enquanto as economias emergentes irão contrair 2,5%, pela primeira vez desde que dados agregados foram disponibilizados em 1960.

Essas previsões prevêem uma desaceleração mais profunda do que as estimativas divulgadas em abril pelo Fundo Monetário Internacional, que previam uma contração global de 3,0% em 2020.

3. Ações devem abrir em baixa após rali

Os três principais índices de Wall Street devem abrir em baixa, com os investidores realizando lucro depois que os ganhos de segunda-feira levaram o índice de tecnologia ao topo histórico nos negócios intradia.

Às 8h08 (horário de Brasília), o contrato caía 270 pontos ou 0,98%, enquanto o contrato perdia 0,86% e o caía 0,45%.

O Nasdaq subiu mais de 40% em relação à mínima de 23 de março, alcançando uma nova máxima e confirmando um mercado em alta, que se considera ter começado no piso recente do índice, apenas 16 semanas após o surto de coronavírus empurrar a economia dos EUA para a recessão.

O também virou para território positivo no ano, mas permanece cerca de 4,5% abaixo do seu topo histórico, enquanto o está cerca de 6,7% abaixo.

As ações em foco nesta terça-feira incluem a fabricante de bebidas destiladas Brown Forman (NYSE: ), que deve reportar ganhos fiscais no quarto trimestre de 28 centavos por ação e receita de US$ 695 milhões. A empresa fabrica bebidas como Jack Daniel’s e Finlândia. E o fornecedor on-line de alimentos para animais e produtos para higiene pessoal, Chewy (NYSE: ), deve divulgar lucro de 18 centavos por ação e receita de US$ 1,5 bilhão.

4. Preços do petróleo recuam; mais perdas pela frente?

Os preços do petróleo caíram na terça-feira, recuando das máximas de três meses alcançadas depois que um grupo de grandes produtores concordou em estender um acordo sobre cortes recordes de produção até o final de julho.

E mais perdas parecem estar avançando, de acordo com Goldman Sachs.

“Essa recuperação foi alimentada por um cenário macro de risco e uma farra de importação de petróleo chinesa induzida por políticas, mas os fundamentos estão ficando pessimistas”, disse Goldman.

Com as expectativas de uma recuperação mais gradual e ainda incerta da demanda à frente, o mercado de petróleo enfrenta um grande desafio de normalizar um bilhão de barris de excesso de estoque, analisaram as análises do banco.

O banco de investimento espera que os preços de atinjam US$ 35 por barril no curto prazo.

Às 8h14, o contrato futuro do petróleo , negociado em Nova York, caía 1,28%, a US$ 37,70 por barril, enquanto o contrato futuro do petróleo Brent, referência mundial de preço negociado em Londres, perdia 1,23%, a US$ 40,30 por barril.

5. Vroom começa a negociar após IPO

O vendedor online de carros usados ​​Vroom (NASDAQ: ) deve começar a ser negociado na terça-feira, depois de precificar sua oferta pública inicial de US$ 22 por ação na segunda-feira, acima da faixa indicativa de US$ 18 a US$ 20.

A empresa está oferecendo cerca de 12,25 milhões de ações, por uma capitalização de mercado de cerca de US $ 2,48 bilhões.

O Vroom não tem sido lucrativo desde o início em 2012, mas espera se beneficiar da mudança para as compras online acelerada pela pandemia. Dito isto, a indústria automobilística, como um todo, está sofrendo e Vroom já teve que cortar preços e suas margens de lucro encolheram.

Os investidores acompanharão esse acordo com atenção, já que a semana deverá ser lançada com oito IPOs, levantando cerca de US $ 2 bilhões.

