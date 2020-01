Cenário é favorável para compra de imóvel

PUBLICIDADE 

O cenário cada vez mais favorável para quem deseja comprar um imóvel em 2020. A taxa Selic, considerada a taxa básica de juros no Brasil, está no patamar de 4,5% ao ano, o menor percentual desde o início do regime de metas para inflação, em 1999. Os indicadores influenciam diretamente na confiança dos brasileiros e nos setores da economia, principalmente do mercado imobiliário.

Pensando nisso, o site de compra e venda de imóveis COMDONO lança uma calculadora de financiamento imobiliário capaz de avaliar as melhores taxas entre os bancos. Ao entrar no sistema, os interessados podem colocar o bairro desejado, valor disponível para entrada do financiamento, orçamento máximo da prestação e se gostaria de um imóvel pronto ou na planta. Ao clicar em “calcular proposta”, o comprador é direcionado às opções dos bancos — entre eles, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, BRB e Itaú. No final, é possível escolher entre receber a proposta ou pesquisar o imóvel desejado.

Na avaliação do especialista em mercado imobiliário e um dos fundadores do COMDONO Flávio Freitas, a tecnologia é uma aliada para que os interessados possam encontrar o imóvel perfeito. “Com a calculadora, conseguimos visualizar o melhor cenário para o comprador. Podemos escolher entre as formas de financiamento, melhores condições, além de promover uma disputa entre os concorrentes bancários”, afirma.

Também é possível realizar uma simulação de financiamento pela tela dos smartphones, tablets ou computadores. “Fazemos da tecnologia nosso braço direito. Além de uma plataforma 100% online, para melhorar a experiência do comprador nós nos dispomos a ir ao imóvel a ser anunciado e tirar fotos em 360º. Essas fotos dão sensação de estar dentro da propriedade, dispensando as primeiras visitas presenciais”, completa Flávio Freitas.

O COMDONO visa as duas altas tendências: imobiliária e tecnológica. O site busca desburocratizar a venda, compra e aluguel de imóveis. Os interessados podem procurar um lar do jeito que desejam, que cabe em seu bolso, e ainda realizar uma simulação de financiamento pela tela dos smartphones, tablets ou computadores.