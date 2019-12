Bureau Veritas traz a nova ISO 50001 para gestão e eficiência energética das empresas

PUBLICIDADE 

São Paulo, 26 de dezembro de 2019 – Atuante no desenvolvimento sustentável voltado para a indústria, o Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), passa a oferecer a atualização da ISO 50001. A norma estabelece meios para melhorar o desempenho energético com o consumo racional de todas as fontes de energia, como carvão, vapor e combustível, além de promover a redução das emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao uso de energia, combatendo, consequentemente, o desperdício de recursos naturais.

“Há casos de empresas certificadas que conseguiram alcançar um desempenho de energia 30% superior, além das melhorias associadas a gestão e redução de custos”, explica José Cunha, diretor de certificações do Bureau Veritas no Brasil. “Após conhecer as estruturas de gestão que a norma exige, algumas organizações descobriram que tinham cerca de 50% mais equipamentos do que o necessário para produção, o que gerava o dobro do custo anual além do maior consumo de energia. Os dados mostram como é essencial a compreensão do consumo de energia e demais implicações da nova ISO”, destaca Cunha.

Os segmentos de indústria, serviços, instalações hospitalares, instalações de atendimento ao público,

centros comerciais e concessionárias de energia são alguns que devem estar atentos às mudanças da

norma.

Estima-se que a ISO 50001 impacte 60% do consumo total da energia mundial. Em 2018, foram 18 mil

certificados expedidos mundialmente, enquanto no Brasil apenas 62. Por isso, o Bureau Veritas atua na

capilaridade do setor de certificações para promover essa norma e alavancar esses números. Além de

certificações dedicadas, o grupo também possui treinamentos para que as companhias acompanhem e

gerenciem seus custos operacionais.

O relatório ISO Survey 2018 aponta que a Alemanha é o país com mais emissões de certificações

globalmente, com 5.822 empresas certificadas, seguido da China com 2.476 e Itália com 1.141. O estudo revela ainda que os segmentos que mais possuem certificados são: metalúrgicas e siderúrgicas, borracha e plástico, alimentos e a indústria química.

Sobre o Grupo Bureau Veritas

O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes. Mais informações no site oficial da Bureau Veritas.