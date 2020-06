Saiba como se preparar para o concurso da SEDF

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal publicou autorização para a realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de professores. O edital será submetido à apreciação da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) e a realização do concurso estará condicionada à disponibilidade orçamentária do exercício, de acordo com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. As contratações serão válidas para o ano letivo de 2021, podendo ser prorrogadas para o ano de 2022.

Já é hora de começar a pensar e se preparar! E para dar uma força aos que desejam ser aprovados, a professora do IMP Concursos, Madalena Coatio, especialista em concursos das carreiras educacionais, separou algumas dicas.

Segundo ela, quem ainda não iniciou os estudos, seja para professor temporário seja para efetivo deve começar imediatamente. “A concorrência é alta e o nível das provas tem aumento consideravelmente”, comenta Madalena. Ainda segundo a especialista, com um bom planejamento e determinação, o aluno que inicia seus estudos agora tem muitas chances de conseguir êxito.

Para a professora, mesmo com a pandemia é possível ter um bom rendimento em casa. “O aluno precisa selecionar bons cursos on-line e bons materiais. Some-se a isso uma boa dose de disciplina pessoal”, reforça Coatio.

Confira todas as dicas elaboradas pela professora:

Acredito que os editais de professor de contratação temporária e de professor efetivo irão repetir integralmente os editais passados. Possivelmente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) possa ser acrescentada a eles.

O Regimento da Rede Pública de Ensino e a Resolução 01/2018-CEDF foram documentos que tiveram bastante alterações. Estude-os!

Entenda a relação Educação e Sociedade (Tendências Pedagógicas), pois é essa relação que permeia a elaboração dos itens da prova pelos examinadores.

Leia o Currículo em Movimento da SEEDF, em especial o Caderno 01 – Pressupostos teóricos. Nessa leitura, enfatize a Pedagogia Histórico-Cultural e a Psicologia Histórico-Crítica. O Caderno está disponível no site da Secretaria de Educação.

A interpretação de texto é fundamental para a compreensão dos itens de Conhecimentos Pedagógicos e, não somente, para os itens de Língua Portuguesa.

Assuntos que devem receber maior atenção: tendências pedagógicas, educação de jovens e adultos, currículo em movimento, planejamento, processo ensino-aprendizagem, resolução 01/2018-CEDF com suas alterações, regimento da rede pública de ensino do DF, e no caso da prova de atividades, deve-se acrescentar bases psicológicas da educação e para a prova de efetivo, redação discursiva.

Para finalizar a especialista cita algumas dicas de leitura que não podem faltar na sua formação: LIBÂNEO, José Carlos. Didática. SP: Cortez. SAVIANI, Dermerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados. SAVIANI, Dermerval. Pedagogia histórico-crítica. primeiras aproximações. Campinas: Autores Associados.