Novos cursos no IFB em 2020

Em 2020, o Instituto Federal de Brasília (IFB) amplia sua proposta de instituição de ensino pública e gratuita para atender a demanda profissional do mercado no Distrito Federal. Já em oferta em dois campus estão os cursos: Superior em Design de Produto, no Campus Samambaia e; o Técnico integrado em Desenvolvimento de Sistemas Educacionais, no Campus São Sebastião.

No IFB/ Campus Samambaia, a oferta é para a formação do profissional Tecnólogo em Design de Produtos. O responsável pelo desenvolvimento de projetos de produtos modernos, tradicionais, funcionais e práticos e; a gestão do processo produtivo relacionado ao design. Ou seja, conceitua o projeto a partir da escolha dos materiais, dos processos de fabricação e dos aspectos econômicos e comunicativos do produto, equacionando fatores estéticos, ergonômicos, técnicos e ambientais, considerando constantemente a utilização de novas tecnologias, novos materiais e o aprimoramento do produto.

Mercado de trabalho no DF: Órgãos públicos e privados, pequenas, médias e grandes empresas, entidades de classe, ONGs, fundações, prestadores de serviços, comércio e indústrias, áreas de saúde e educação, parceiras do setor público, incluindo ainda entidades do terceiro setor. Indústrias dos mais diversos segmentos, como utilidades, móveis, embalagens, moda, eletroeletrônicos, entre outras, escritórios de design, estúdios de design, laboratórios de design, oficinas de modelos e protótipos.

Serviço: Estão sendo ofertadas 35 vagas e, para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo. As inscrições devem sem feitas no site do SISU, exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019, e seguem até 26 de janeiro. As atividades serão no turno vespertino e o curso tem duração de dois anos.

Já no IFB/ Campus São Sebastião, o curso técnico integrado ao ensino médio em Desenvolvimento de Sistemas Educacionais, de forma articulada e integrada ao Ensino Médio, é voltado para aqueles que possuem apenas o ensino fundamental. O profissional poderá desenvolver softwares e aplicativos, especialmente aqueles ligados à educação e à gestão educacional. Além de atuar com a implementação de sistemas informáticos e aplicativos multiplataforma com alta usabilidade e confiabilidade para área educacional.

Mercado de trabalho no DF: Escolas do ensino básico; Faculdades, centros universitários e universidades; Escolas de línguas; Escolas profissionais e técnicas; Centros de ensino à distância; Cursos preparatórios para concursos e vestibulares. O estudante também poderá constituir empresa para prestar serviços nas áreas de Gestão educacional e administrativa; Metodologia de ensino; Produção de objetos educacionais (games, livros, vídeos, websites e plataformas de EAD); Empresas de TIC e; Editoras.

Serviço: São 32 vagas para alunos que concluíram apenas o Ensino Fundamental, com menos de 18 anos e que começarão o primeiro ano do Ensino Médio. As inscrições vão até 3 de fevereiro e serão feitas no site do IFB, após o login com CPF e senha. As atividades serão no turno matutino e vespertino e o curso tem duração de três anos. www.ifb.edu.br