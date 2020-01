Grupo Big tem 3,7 mil vagas de empregos disponíveis

PUBLICIDADE 

O grupo Big, ex-Walmart Brasil, que opera diversas bandeiras de hipermercados, está com aproximadamente 3.780 vagas de emprego abertas em diversos cargos e localidades do Brasil.

Conforme o perfil do grupo no portal Infojobs, a empresa recruta profissionais para os cargos de auxiliar de operações, auxiliar administrativo, balconista, auxiliar de estoque, fiscal de prevenção de perdas, operador de loja e analista financeiro, entre várias outras funções.

O destaque fica para o posto de operador de loja, que reúne vagas de emprego em diversas unidades do grupo. Os candidatos devem ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em regime de escala, incluindo finais de semana e feriados.

O valor dos salários e os benefícios oferecidos oscilam de acordo com a vaga pretendida. O grupo possui unidades nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Bahia e Distrito Federal, entre outros.

Os interessados nas vagas do grupo Big devem cadastrar o currículo no portal. Vale ressaltar que os candidatos já cadastrados no site do Infojobs não precisam realizar uma nova inscrição, bastando apenas atualizar os dados pessoais ou profissionais, se necessário.

Para cadastro:

https://www.infojobs.com.br/grupo-big