Whindersson Nunes vai construir dois teatros no Piauí

PUBLICIDADE 

São Paulo, SP

O humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, 25, afirmou que vai construir dois teatros no Piauí, um em Palmeira do Piauí, sua cidade natal, e outro na capital do estado. Ele explicou que usará materiais de outros teatros demolidos ou abandonados para a construção dos novos.

“É com muita emoção que eu vou anunciar um dos meus sonhos sendo realizados. Vou construir dois teatros no Piauí, um na minha cidade (100 lugares) e um na capital (700 lugares). Comediantes de primeira viagem poderão se apresentar de graça pela primeira vez”, disse Nunes, em seu perfil no Twitter nesta sexta (5).

Ele também já anunciou os nomes dos novos teatros, um em homenagem a um humorista piauiense e outro ao seu colega de profissão e amigo, Tirullipa. “O teatro da capital se chamará Teatro Dirceu Andrade, humorista piauiense que admiro muito e não vou esperar ninguém morrer para homenagear depois de morto não, é vivo e pronto.”

“O da minha cidade vai se chamar Teatro Tirullipa do Humor Piauiense, porque o Tirullipa para mim não é uma pessoa, é um estilo de vida. Quero que comediantes queiram se apresentar em minha cidade, quero entretenimento para o meu povo”, continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele afirmou ainda que os dois espaços serão construídos a partir de outros teatros que foram demolidos ou abandonados, preservando a história do Piauí. “Você saberá de qual teatro destruído é a poltrona que está sentado. Como uma espécie de santuário do teatro. Para as pessoas saberem como a arte pode mudar sua vida assim como a minha.”

“Bom, é isso. Arquiteto desenhando, esperando uns material (sic), e esperar a quarentena acabar. Chegou a hora de brincar de The Sims, quando acabar as obras venham conhecer meus teatros, ajudem meus amigos, conheçam o Piauí”, convidou, finalizou.

CASAMENTO

No final de abril, Whindersson Nunes, 25, e Luisa Sonza, 21, anunciaram que o casamento deles chegou ao fim. Os dois compartilharam o mesmo texto, em seus perfis nas redes sociais, dizendo que “o relacionamento” não terminou, porque jamais vai acabar “o amor, carinho e respeito um pelo outro”.

Na mensagem, eles dizem que tentaram ser perfeitos a “ponto de entenderem que existe um momento [em] que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo”. “Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor.”

O casal escreveu que tentou dar aos fãs um motivo ou fato que tenha causado a separação, mas que não há muito o que explicar além do fato de que eles cresceram, mudaram, evoluíram e acabaram “seguindo caminhos diferentes”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OS RONI

Whindersson Nunes e Tirullipa estrearam a terceira temporada de “Os Roni” (Multishow) na segunda passada (1°), sem a presença de Carlinhos Maia, que deixou o seriado após se desentender com Nunes em 2019. “‘Os Roni’ é o ‘Chaves’ da nova geração”, disse Tirullipa, que interpreta Vadinho, enquanto Nunes faz Clayson.

Com direção de César Rodrigues e Régis Faria e produção da Formata, a temporada tem participações especiais de Naiara Azevedo, Fiuk, Tom Cavalcante e Thaynara OG. “Está muito massa, nós estamos amadurecidos. Já pegamos a manha do humor de ‘Os Roni’ e ele volta ainda mais engraçado”, disse Tirulipa.

“Teremos o casamento de vóinha (Ilva Niño). Ela vai ter um relacionamento com Fiuk, mas em determinado momento vai dizer que ele não tem pegada e vai dispensar o menino. Até no Tinder [aplicativo de pegação] voínha estará para desencalhar”, acrescenta.

As informações são da FolhaPress