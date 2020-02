Viviane Araújo é chamada de ‘rainha das rainhas’: “Agradeço de coração”

PUBLICIDADE 

Com uma longa história à frente da Salgueiro, a rainha de bateria da escola, Viviane Araújo, foi aclamada na Marquês de Sapucaí nesta segunda-feira (24). Teve gente chamando Viviane de “rainha das rainhas”, o que deixou a musa bastante feliz.

“Agradeço de coração mesmo. Eu me orgulho de ter feito história, marcar o meu nome no Carnaval junto com o Salgueiro”, disse Viviane.

O carnaval só começa quando Viviane Araújo pisa na avenida pic.twitter.com/qrMZuWXgyV — Jesus 🅙 (@moissdesouza) February 25, 2020

Rainha das Rainhas! A cada ano a Viviane Araújo se supera, que mulher maravilhosa meu Deus #Salgueiro2020#Globeleza pic.twitter.com/dqtVluj2eE — Éric (@ericbrunosantos) February 25, 2020

Há 12 anos na Salgueiro, Viviane foi para a avenida com uma fantasia de uma mulher cigana que, segundo a escola, só é dado a quem apresenta “honradez, liderança, competência, carisma e respeito às tradições”.

No Carnaval 2020, a Salgueiro desfila o enredo “O Rei do Picadeiro”, um tributo a Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil.