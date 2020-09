Vítor Guima chega com videoclipe de “As Horas” e já ultrapassa 100 mil views

PUBLICIDADE

O cantor, compositor e cineasta Vítor Guima parece saber onde quer chegar. O artista, que no último ano lançou seu primeiro álbum autoral “O Estrangeiro”, entra no segundo semestre deste ano com fortes lançamentos.

Acaba de ser lançado “As Horas”, obra audiovisual que chega para acompanhar o single – lançado nas últimas semanas – que foi bem recebido pelo público e crítica, e que fará parte de seu novo álbum, previsto para ser lançado em 2021.

Sobre a canção, o artista conta que “A batida mais funkeada com toques de samba, o trombone, acho que ela é uma faixa mais alegre, mais solar”. Já o videoclipe, que chega na mesma pegada, exalta o bom tempo, a praia, o momento. “O vídeo é estrelado por Ariane Andrade e por mim. Esse é o quarto videoclipe que estreou este ano e é meu favorito. Quem sabe um dia consigo ficar à vontade na frente das câmeras, né?”, conta Guima, em tom de brincadeira.

Além disso, recém lançado, o videoclipe já ultrapassou a marca de 100 mil views no YouTube, um fato a ser comemorado, para um artista independente que fortalece a nova geração de artistas do gênero. Assista aqui: https://www.youtube.com/watch? v=HSxkJo6TqZk.

Conheça o artista:

https://www.instagram.com/ ovitorguima/