Thiaguinho sofre inflamação nas cordas vocais e adia live

O cantor Thiaguinho, 37, revelou via Twitter nesta terça-feira (9) que está com um problema nas cordas vocais e, por isso, precisará adiar a live que havia marcado para o sábado (13). “Gostaria de fazer um vídeo para dizer isso pra vocês, mas estou em repouso vocal. Sim, também fui pego de surpresa…”, escreveu o artista na rede social.

O ex-namorado de Fernanda Souza disse que suas pregas vocais estão “bem inflamadas”, e ficou triste com o imprevisto. Por enquanto, ele cumpre as ordens médicas de repouso, e agradece o “carinho, amor e compreensão” dos fãs.

“Prometo fazer tudo que estiver ao meu alcance para melhorar o mais breve possível. Combinado? Vou avisando por aqui. Fiquem ligados”, concluiu. Essa seria a segunda apresentação via live do cantor durante a pandemia do coronavírus.

