Scooby! O filme ganha exibição nos cinemas a partir desta quinta, 10

Aventura e mistério podem ser encontrados em cinemas selecionados e circuitos drive-in do Brasil a partir desta quinta-feira (10), com a chegada de SCOOBY! O Filme. Após ser lançado pela Warner Bros. Home Entertainment, por meio das plataformas de vídeo on demand, o longa-metragem de animação do Scooby-Doo chega às telonas de 17 estados brasileiros, com distribuição da Warner Bros. Pictures, para contar a história inédita da origem do Scooby-Doo e o maior mistério na carreira da Mistério S/A. A exibição da produção, agora nos cinemas, oferece uma nova opção para as famílias, dentro do calendário de lançamentos da retomada do setor cinematográfico e apenas em cidades em que os protocolos de segurança autorizam a exibição.

Na dublagem nacional, o filme conta com Guilherme Briggs (Scooby), Fernando Mendonça (Salsicha), Flavia Saddy (Dafne) e Fernanda Barone (Velma), além dos três netos do ator Orlando Drummond, a voz clássica de Scooby-Doo: Alexandre Drummond, como o Jovem Scooby-Doo; Felipe Drummond, como Fred; e Dudu Drummond, como Jovem Fred.



Circuito de Cinema – A partir de quinta-feira, 10 de setembro

Sujeito a alterações. Consulte as redes de cinema para confirmações

Cidade Cinema Açailandia (MA) Mobi Cine Açailandia Alfenas (MG) Cine A Alfenas Altamira (PA) Cine A Altamira Amparo (SP) Aga Duplex Ananindeua (PA) Ananindeua Aparecida de Goiânia (GO) Buriti Aparecida de Goiânia (GO) Ciflex Aparecida Araçatuba (SP) Cineflix Araçatuba Araras (SP) Cine A Araras Barbacena (MG) CinePlaza Belém (PA) Cinepolis Boulevard Belém Belém (PA) Cinepolis Parque Belém Belém (PA) Moviecom Pátio Belém (PA) Moviecom Castanheira Bragança Paulista (SP) Cine A Bragança Brasília (DF) JK Ceilandia Brasília (DF) Multicine Santa Maria Cascavel (PR) Grupocine Cascavel Castro (PR) Cineplus Castro Caucaia (CE) Multicine Iande Shopping Cianorte (PR) Cianorte Cosmópolis (SP) Aga Cosmopolis Eusébio (CE) Grupocine Eusébio Fortaleza (CE) Centerplex Via Sul Fortaleza (CE) Certerplex Messejana Fortaleza (CE) Cinepolis RioMar Kennedy Fortaleza (CE) Cinepolis RioMar Fortaleza Fortaleza (CE) Cinepolis North Shopping Fortaleza (CE) Cinepolis North Shopping Joquei Foz do Iguaçu (PR) Cine Cataratas Goianesia (GO) Mobi Cine Goianesia Guaxupé (MG) 14 bis Ilha Solteira (SP) Starcine Imperatriz (MA) Cine Imperatriz Itanhaém (SP) Cine Mendes Itapecerica da Serra (SP) Grupocine Itapecerica Itapetininga (SP) Grupocine Itapetininga Lavras (MG) Cine A Lavras Leme (SP) Cine Avenida Lençóis Paulista (SP) Cine Sul Manaus (AM) Centerplex Manaus Manaus (AM) Cinepolis Ponta Negra Manaus (AM) Cinepolis Millenium Manaus (AM) Cinepolis Manaus Plaza Manaus (AM) Playarte Manauara Marabá (PA) Moviecom Patio Marabá Marabá (PA) Cine A Marabá Maracanaú (CE) Centerplex Maracanaú Maranguape (CE) Grupo Cine Cinemas Maranguape Medianeira (PR) Medianeira Paragominas (PA) Mobi Cine Paragominas Parauapebas (PA) Circuito Cinemas Parauapebas Picos (PI) Cine Picos Pindamonhangaba (SP) Grupocine Pinda Primavera do Leste (MT) Primavera do Leste Rendeção (PA) Mobi Cine Redenção Rondonópolis Cinecom Santa Inês (MA) Grupocine Santa Inês Santa Isabel (SP) Grupocine Santa Isabel Santa Rosa (RS) Cine Globo Santa Rosa Santarém (PA) Cinesystem Santarém Santo Antonio de Jesus (BA) Cine Itaguari São Gonçalo (RJ) Cinepolis São Gonçalo Socorro (SP) Cine Olandi Sorocaba (SP) Cineplay Sorocaba (SP) Shopping Panorâmico Sumaré (SP) Cineflix Sumaré Tangará da Serra (MT) Cineshop Tangará Tatuí (SP) Cine Santa Helena Tucuruí (PA) Mobi Cine Tucuruí Ubatuba (SP) Cine Porto Valparaíso de Goiás (GO) Cineflix Valparaiso Várzea Grande (MT) Cineflix Varzea

Circuito Drive In – A partir de quinta-feira, 10 de setembro

