Puro Suco e Victor Xamã rimam em ‘Praia’, novo single do grupo brasiliense

Por Guilherme Gomes

No último domingo (24), o Puro Suco, grupo de rap brasiliense, disponibilizou seu terceiro single após o lançamento do álbum Rataria Popular Brasileira, lançado em novembro do ano passado. “Praia” é o nome do som que contou com a participação do rapper amazonense, Victor Xamâ.

“Escuto o som do Victor Xamã desde que ele lançou som com a galera do Um Barril de Rap e também já curtia o grupo dele de Manaus, Qua$imorto. É realizador pra mim ver essa parceria nascer, porque considero ele um professor mesmo, me ensinou muito”, contou Murica.

O Puro Suco, composto por Murillo (Murica), 19 anos, Gustavo Peres (Prs), 24 anos, e o produtor Moacyr (MK), 26 anos, tem três anos de existência e já acumula um número significativo de ouvintes pelo Brasil. O grupo é reconhecido pela sua autenticidade nas músicas e pela exaltação da brasilidade com influências do samba, rock, MPB, indie e funk da década de 80.

Além do lançamento de domingo, Murica se prepara para soltar seu 2º álbum solo, intitulado de ‘Sede’, que contará com a apresentação de um documentário do processo de criação do álbum. Prs também prepara um material para o seu primeiro disco com traços latinos bem fortes.

O grupo prometeu trazer novidades nos próximos meses, inclusive uma live show com algumas músicas inéditas com participação da banda “Os astronautas da Cidade Satélite”.

A música está disponível em todas as plataformas digitais.