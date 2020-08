Os sertanejos George Henrique e Rodrigo aquecem o final de semana com um live

PUBLICIDADE

Os irmãos goianos George Henrique & Rodrigo preparam para esta sexta-feira (28), a sua sétima live, que acontece a partir das 20 horas, no canal oficial da dupla. Acesse: https://www.youtube.com/c/ GeorgeHenriqueeRodrigo .

Os sertanejos, que acabam de alcançar mais um milhão de inscritos em seu canal no YouTube, celebram essa marca com a performance de seus grandes sucessos, além do repertório do recém-lançado EP “Ex dos Ex” (https://umusicbrazil.lnk.to/ ExDosExEPPR).

Em julho, George Henrique & Rodrigo disponibilizaram a faixa-tema do novo projeto, juntamente com um registro audiovisual, que foi gravado em Goiânia. Assista agora: https://youtu.be/OKeknsAKif0 . GH&R também lançaram a canção “Amor não se implora” (https://umusicbrazil.lnk.to/ AmorNaoSeImploraPR), juntamente com o videoclipe oficial, que hoje supera 1.1 milhão de visualizações. Assista agora:

Com temas jovens e atuais, a dupla goiana ainda acumula quase 500 milhões de visualizações na no YouTube e possui hoje mais de 1.4 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Já são mais de nove anos desde que os dois surgiram juntos no mercado fonográfico e, de lá pra cá, lançaram diversas músicas que ficaram entre as mais tocadas em todo o país. As vozes marcantes de George Henrique & Rodrigo seguem conquistando fãs e admiradores por todo o Brasil