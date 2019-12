O “Funk goiano” que conquistou o mundo

PUBLICIDADE 

Que Goiânia é conhecida por ser a capital do sertanejo, todo mundo já sabe. Agora, que o funk tem tomado conta do cenário musical por lá é uma grande novidade. Isso se deve ao grande crescimento do ritmo musical por todo o país, movimentando números impressionantes de pessoas nos bailes e eventos realizados.

E um funkeiro está chamando atenção por onde passa: Mc Jivas. Natural de Anápolis, Jivas cresceu na capital goiana. O artista vem acumulando grandes feitos, sendo que o principal deles foi a realização de sua primeira turnê em Londres, na Inglaterra, a convite do Top Of Mind UK, evento criado pelo DJ brasileiro, Alok. As músicas do Mc Jivas têm muita audiência na comunidade brasileira por lá. Por isso, recebeu o convite.

Outro feito pelo Mc foi a participação no palco principal do maior festival de música sertaneja do país, o Caldas Country, onde participou de uma gravação da música de trabalho da dupla Maurício & Eduardo. Ele também tem outras gravações no meio sertanejo com a dupla André Proença & Mateus e gravou recentemente a nova música de trabalho com participação das duplas Cleber & Cauan; e Max & Luan.

Antes disso, Jivas gravou com o MC Jeninho, o Hit “Tá doidinha” em uma das maiores produtoras do País, a LKS Music, responsável por produzir grandes artistas como: Felipe Araújo, Simone & Simaria, Thiago Brava, Zé Neto & Cristiano, entre outros.

Mc Jivas tem feito aproximadamente 20 shows por todo Brasil, mas é em Brasília que está o maior número de apresentações, com uma média de 6 shows por mês. Isso já prova que a capital do País se rendeu ao talento do MC. Isso é resultado de uma parceria com a Funk Tour, do Brasiliense, Joãozinho Chapéu de Couro, responsável por parte da agenda do cantor. “O Jivas é uma grande aposta para o ano de 2020. Ele conquista a todos por onde passa. As músicas dele já estão na boca do povo”, diz Joãozinho.

Fazendo um funk ostentação, hoje, já são mais de seis milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube, quase 350 mil seguidores no instagram e uma legião de fãs por todos os cantos. “Comecei minha carreira há cinco anos, com referência do Mc Guimê e Mc Lon. Aos poucos, fui conquistando meu espaço, cheguei a morar alguns meses em São Paulo com a ajuda do Dj João Quiks e do Mac Jhonny. Lá, aprendi muito sobre como fazer funk e voltei para Goiânia, colocando em prática o que aprendi. Esse é o segredo do meu sucesso”, diz Mc Jivas.

Serviço:

Instagram: mcjivas_oficial

Youtube: Mc Jivas oficial

Contato para shows:

(62) 99343-8912 Guiigo

(62) 99138-5449 Funk Tour – Joãozinho