No dia dos namorados, Benziê lança EP de São João

A história do Benziê começa quando Du Pessoa e Vic Conegero se encontram por acaso num bar em Sorocaba, cidade natal dos cantores: “começamos a conversar, conversar e estamos conversando até hoje sem parar”, se diverte Vic. Depois de engatarem o namoro, numa viagem de férias pra Colômbia, o casal decidiu trocar pequenas apresentações por hospedagem, traduzindo a primeira experiência musical que oficializou o projeto já no retorno ao Brasil.

Há x anos juntos, o casal comemora mais um dia dos namorados (e mês do São João) em forma de música, lançando o projeto Forró do Ben, que insere de maneira experimental a sonoridade do acordeon ao pop do duo. O EP é composto por três canções: as regravações Nosso Xote (Bicho de Pé) e Gostoso Demais (Dominguinhos) e a inédita “Eu Me Encanto Enquanto Eu Canto Com Você”, uma composição de Du que reflete o sentimento de cantar ao lado da parceira.

Com o Forró do Ben, o Benziê também resgata a origem musical de Vic, que iniciou sua trajetória cantando em trios juninos. “O gênero passa por um momento delicado pelo cancelamento de inúmeras festas regionais por conta da quarentena. Nossa intenção foi prestar uma homenagem a quem também não consegue imaginar o mês de junho sem forró – no nosso caso repaginado, do nosso jeito”, conta a primeira voz do duo.

A produção musical é assinada por Juliano Valle, que assinou projetos de artistas como Ana Gabriela, Carlinhos Brown e Daniela Mercury. No processo de construção do EP, com a impossibilidade de encontros presenciais por conta da quarentena, “gravar a voz em casa foi muito mais real, a gente ficava atento com cada detalhe, ao mesmo tempo que se preocupava com qualquer barulho, do vizinho à buzina na rua. Foi muito divertido”, relembra Du. Forró do Ben chega às plataformas de música à meia noite do dia dos namorados, convidando os ouvidos românticos à celebrarem o amor.

