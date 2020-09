Na Venda reabre agenda de shows ao vivo com Samba e MPB

PUBLICIDADE

Após mais de 180 dias sem música ao vivo, bares e restaurantes de Brasília se preparam para a retomada das apresentações presenciais, após permissão publicada pelo GDF, na última segunda-feira. É o caso do Na Venda, tradicional bar da capital federal, que terá essa quinta-feira, 17 de setembro, animada com seu primeiro show ao vivo após a reabertura. O happy hour da casa tem início às 17h. A apresentação do cantor Pietro Silva começa a partir das 19h, com um repertório recheado de Samba e MPB.

Localizado na 411 Sul, o Na Venda segue atento a todas as medidas de enfrentamento do novo coronavírus, com redução da capacidade de funcionamento para 50%, distanciamento entre mesas e higienização regular dos espaços. Reservas de mesas devem ser realizadas pelo WhatsApp (61) 99514-8649, a fim de assegurar o distanciamento social exigido.

Serviço: Na Venda Bar

Endereço: CLS 411 Bl B – Asa Sul, Brasília

Data: 17 de setembro, às 17h. Show às 19h.

Reserva de mesas prévias – 95148649

Mais informações: (61) 3257-1993