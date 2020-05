Lives de hoje: Villa Mix Online, Alceu Valença, Capital Inicial, Lagum e Gusttavo Lima entre os destaques de domingo

PUBLICIDADE 

O final de semana está terminando mas, em tempos de COVID-19, artistas nacionais estão atuando incansavelmente para amenizar o isolamento da população. Neste domingo (3) teremos apresentações ao vivo de vários gêneros musicais que prometem agradar todas as tribus. Além dos recordistas sertanejos, teremos o pop rock brasiliense do Capital Inicial, o forró de Alceu Valença, o pop good vibes do Lagum, o samba de Dudu Nobre e por aí vai. Também não podemos deixar de lado o “Festival dos festivais”, que trará Boogarins, Liniker & Os Caramelows, Luedji Luna, Rael, entre outros.

Como já é costume, desde o início das lives, o sertanejo comandará várias atrações. Wanessa Camargo faz sua primeira live e a nova edição do festival Villa Mix em Casa terá Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, César Menotti & Fabiano e Leonardo.

Então, confira e agende as lives que vão animar seu domingo (3)

Villa Mix em Casa

Um dos maiores festivais do Brasil realiza sua segunda edição on-line. A programação tem Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, César Menotti & Fabiano e Leonardo, e será realizada a partir das 16h, no YouTube.

Lagum

Uma das revelações do pop nacional faz seu show caseiro no YouTube, às 16h.

Festival dos Festivais

No último dia do evento realizado pela cervejaria Devassa, os festivais Sarará (MG) e Bananada (GO) escalam os shows. O primeiro terá, na ordem, Mariana Cavanellas, Luccas Carlos, Luedji Luna e Rael, já o evento goiano escalou Felipe Cordeiro, Boogarins, Tulipa Ruiz, Liniker e os Caramelows e, no after, PatrickTor4. A partir das 17, no YouTube da Devassa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alceu Valença

Vai ter “Anunciação” (e muitos outros clássicos) direto da fonte na quarentena, sim! No YouTube de Alceu, a partir das 18h.

Dudu Nobre

O sambista, que foi atração do #tamojunto, volta a se apresentar, agora em seu YouTube, às 18h.

Capital Inicial

Ícone do rock nacional, a banda liderada por Dinho Ouro Preto (recuperado da Covid-19) canta seus hits no YouTube, a partir das 20h.

Chrigor

O ex-integrante do Exaltasamba, agora em carreira solo, canta os clássicos do pagode da decada de 1990 que ele gravou com o grupo, além de novidades e versões. No YouTube, às 20h.

Wanessa Camargo

A cantora, que já se aventurou pelo pop e voltou ao sertanejo, apresenta canções de diferentes fases no YouTube, às 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE