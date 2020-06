Marquinho Vital lança primeiro álbum solo

PUBLICIDADE

O cantor Marquinho Vital tem sua voz já reconhecida nas canções da banda

Capitão do Cerrado e, mais recentemente, no Bloco Eduardo e Mônica. Nesta

quarta-feira, dia 17, às 20 horas, o músico inicia uma nova trajetória em sua

carreira. O artista lança seu primeiro trabalho autoral solo intitulado “Vou Ter

Que Esperar”.



“São músicas reflexivas e positivas. Falam sobre minha história e dizem bastante

sobre minhas influências”, afirma. O EP conta com quatro faixas inéditas e todas

foram produzidas em Brasília. Além do lançamento, o músico realizará um show

transmitido ao vivo no seu canal do Youtube. “É um novo momento e todos nós

músicos estamos nos adaptando. Será uma apresentação especial para mim”,

explica Marquinho.



História musical



O músico iniciou os estudos de violão aos 12 anos. Como estudante participou de

festivais como o EMAS (Encontro dos Alunos do Sigma) e o FINCA (Festival

Universitário de Música Candanga da UnB). A sua primeira banda profissional,

a Capitão Do Cerrado, foi formada em 1996, por alguns amigos e alunos da

UNB. Com o grupo, o cantor tocou nos maiores festivais de Brasília (Porão do

Rock, Brasília Music Festival e Giraffestival) e ainda abriu shows de grandes

artistas, tais como Collin Ray (Men At Work), Titãs, Paralamas do Sucesso, Jota

Quest, Natiruts, Maskavo, Alceu Valença e outros. Ainda com a banda, se

apresentou em diversos estados e festivais pelo Brasil, tais como Festival de

Salvador e no Carnaval da cidade, no circuito Barra/Ondina no palco

Transamérica-BA. A Capitão Do Cerrado gravou três CDs e um DVD.



Em 2017, Marquinho Vital, juntamente com os músicos Meolly e Diogo Villar,

criou o Bloco Eduardo e Mônica. Sucesso estrondoso no carnaval de Brasília,

se estabeleceu como projeto musical nos maiores eventos da cidade.

