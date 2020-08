Marcos e Belutti anunciam live para promover novo projeto, com parceria de Jorge e Mateus

PUBLICIDADE

A dupla Marcos e Belutti fará uma live no dia 11 de setembro para promover seu mais novo trabalho, “Cumpra-se”. Trata-se de um DVD online que será lançado no mesmo dia, junto à faixa inédita “Tudo Indica”, uma parceria com a dupla Jorge e Mateus que chega acompanhada de clipe.

A live começará às 21h45 no YouTube, e será exibida na Band a partir das 22h45. Segundo Belutti, ela marca um projeto criado a partir da “necessidade de curtir com quem a gente mais gosta, em qualquer ocasião”.

O cantor afirma que este será um show “mais intimista, para que as pessoas se sintam à vontade de estarem mais próximas de mim e do Marcos, para cantar com a gente. Queremos que esse álbum seja escutado no carro, em casa, em festas, mas, independentemente do local, que todos possam sentir uma felicidade imensa escutando”.

No repertório do novo projeto, a dupla selecionou 12 faixas inéditas como “Se Entregue Pro Amor” – composição da dupla, “Fundamental” composição de Marcos, “Tudo Indica” e “Certo e Duvidoso”.

O setlist ainda conta com 10 regravações de sucessos como “Coração Está em Pedaços” (Zezé di Camargo e Luciano), “Hoje eu Sei” (João Paulo e Daniel), “Como eu Te Amo” (Bruno e Marrone), entre outras. Toda a produção musical é assinada pelo produtor Ray Ferrari.

“O repertório é um dos pilares mais importante do projeto e sempre queremos entregar para o nosso público o nosso melhor. Para esse álbum, queríamos algo que fosse pra cima, para todo mundo escutar, ter vontade de curtir e ouvir de novo. Então rearranjamos alguns sucessos de grandes artistas do sertanejo, o que já era um sonho antigo nosso”, diz Marcos. Dois EP’s do projeto já estão disponíveis nas plataformas digitais.

As informações são da FolhaPress

