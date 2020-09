Márcia Fellipe convida Ellen Nery para lançamento de “Romance Desapegado”, que chega às plataforma digitais

PUBLICIDADE

A “fenomenal” Márcia Fellipe conta com a participação da cantora Ellen Nery no lançamento da música “Romance desapegado”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RomanceDesapegadoPR .

No último dia 4, a cantora apresentou a faixa “A mãe tá on” (https://umusicbrazil.lnk.to/ AMaeTaOnPR), uma composição de Bruninho Moral Felipe Marins, Fausto Carvalho e Tassia Morais, que contou com a produção de Rod Bala.

Em 2019, Márcia Fellipe apresentou o álbum “Retrô” (https://umusicbrazil.lnk.to/ Retro), composto por 21 faixas, que passa por todas as fases da cantora, incluindo os singles que ficaram registrados em sua inconfundível e potente voz durante suas passagens pelas bandas Aviões do Forró, Furacão do Forró, Garota Safada, Forró do Muído, entre outras, que agora fazem parte da sua carreira solo.

Destaque no cenário forrozeiro pelo seu estilo único e inovador, a “Fenomenal”, como é conhecida, tem como característica marcante letras empoderadas, que falam sobre dar a volta por cima, após o término de um relacionamento. Para saber mais sobre a cantora, acesse: www.marciafellipe.com.br .