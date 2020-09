Major Lazer lança “Oh My Gawd”, em parceria com Mr Eazi, e participações de Nick Minaj e K4amo

PUBLICIDADE

Major Lazer lança uma nova faixa ao lado de Mr Eazi e contando com participações de Nicki Minaj e K4mo. “Oh My Gawd” foi apresentada junto com um vídeo que traz a participação de bailarinas numa coreografia envolvente. Ouça, baixe e assista aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/OhMyGawdPR .

“Foi super divertido fazer essa música. É louco a forma como a faixa começou. Desde quando ouvi uma intro do K4mo no estúdio, com Fred Again, eu decidi entrar e o Diplo também se juntou! O Walshy me ligou para dizer que estava incrível e, quando vimos, a Nicki já estava com a gente! Foi uma jornada, de verdade. Levamos uns dois anos produzindo essa canção e eu mal posso esperar para apresentá-la no meu próximo festival!”, contou o super astro nigeriano Mr Eazi.

Nascido na Nigéria e residente do Reino Unido, o artista K4mo definiu a música como “um hit contagiante que vai permanecer um clássico por muitos anos”.

Para celebrar o o novo single, Major Lazer vai fazer uma live na plataforma Twitch, no próximo dia 13 de setembro. Apresentado por Walshy Fire, o evento durará o dia inteiro e apresentará sets de DJs de Major Lazer e mais de 20 outros artistas do mundo todo.

“Oh My Gawd” chega na sequência de “Lay Your Head On Me”, com participação de Marcus Mumford, e do sucesso “Que Calor”, lançado em 2020, em parceria com J Balvin e El Alfa. A faixa foi apresentada por J Balvin no Super Bowl ao lado de Jennifer Lopez, além de ter chegado ao topo de charts do mundo todo, acumulando mais de meio bilhão de streams desde o lançamento.

Major Lazer é um trio global formado por Diplo, Walshy Fire e Ape Drums. O nome é uma homenagem ao personagem fictício do grupo, um zumbi soldado nigeriano com um braço só. A missão de Major Lazer é libertar o universo por meio da música. A banda já lançou três aclamados álbuns, “Guns Don’t Kill People… Lazers Do” (2009), “Free The Universe” (2013) e “Peace Is The Mission” (2015), que apresentou o megahit “Lean On”, com DJ Snake e MØ, uma das canções mais bem sucedidas de todos os tempos. O aguardado quarto álbum do trio tem lançamento previsto para esse ano ainda.