Luiza Ambiel libera Lidi Lisboa para cantar Raça Negra após conversa em A Fazenda 12

PUBLICIDADE

Em conversa com Luiza Ambiel, Lidi Lisboa disse que jamais quis magoá-la ao cantar uma música do Raça Negra em A Fazenda 12. “Em nenhum momento, a gente quis te ferir com isso. Se você não tivesse falado, jamais iria me tocar. Tays nem sabe dessa história”, afirmou a atriz.

Na manhã de sexta (9), Ambiel ficou muito nervosa e chorou quando ouviu Lidi e Tays cantando “É Tarde Demais”. Para a modelo, a atitude das peoas teria sido uma provocação por causa do relacionamento que ela teve com Luiz Carlos, vocalista do grupo, nos anos 1990.

“Você sabe que eu fiquei muito brava com a história de você e a Tays cantando a música do meu ex? Eu estava na oficina? O que eu fui fazer lá e vocês ficaram olhando para mim? Eu achei que era a Raissa que tava lá. Eu ia rasgar ela”, disse Ambiel.

Lidi Lisboa se mostrou chocada. “Meu Deus, Luiza! O que aconteceu é que a gente adora Raça Negra”, justificou. Depois da conversa e ficar tudo esclarecido, a modelo disse que a atriz já podia cantar músicas do grupo a hora que quisesse. “Eu dedicava essa música para ele, e ele para mim”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Desculpa, Lu. Não foi provocação”, acrescentou Lidi. As duas deram um abraço ao fim da conversa.

As informações são da FolhaPress