Paulo Vieira lidera o ranking nacional dos mais vendidos no final de semana e já anuncia as novas aventuras com Mauricio de Souza

Segundo pesquisa mensal da Nielsen, divulgada pelo Snel, o sindicato dos editores de livros, com o distanciamento social, por conta dos efeitos da Covid-19, a receita do setor somou R$ 117,08 milhões, com 2,95 milhões de exemplares vendidos no mês de julho. No mesmo período do ano passado, o movimento foi de R$ 112,11 milhões, com a venda de 2,93 milhões de livros.

Na lista dos livros mais vendidos no último fim de semana, no ranking da plataforma Amazon, está o best-seller O Poder da Autorresponsabilidade, do master coach Paulo Vieira, publicado pela Editora Gente em 2018. O responsável por alavancar as vendas no setor de leitura é um manual que apresenta a metodologia das 6 leis para que o leitor assuma o comando de própria vida e decidir para onde quer e para onde não quer ir. “… para conseguir mudanças significativas quando os resultados não são bons, deve treinar a mente. Alterar seu mindset para enxergar as oportunidades que cruzam a frente de nós todos os dias.” Comenta o autor.

Para comemorar os ótimos resultados, Paulo Vieira em parceria com o autor Maurício de Sousa prepara O Poder da Ação para Crianças: Novas Aventuras, um trabalho para orientar os pais como ensinar os filhos sobre integridade, merecimento e honra com a Monica, Cebolinha e Cascão.

Em uma nova aventura, a Turma do bairro do Limoeiro se reúne mais uma vez com o master coach que vai ensinar à família toda tudo sobre persistência: “para vencer os obstáculos do caminho; a importância de acreditar em si, na capacidade e também o habito de honrar a família “, finaliza o autor

Para Rosely Boschini, CEO da editora gente, Paulo Vieira é uma força da natureza. “Ele vem impactando tanta gente, foram mais de 40 milhões de pessoas em três continentes, através de livros, vídeos e treinamento” comenta ao informar que foi uma grande responsabilidade esse novo projeto, devido a seriedade do trabalho e do impacto que a metodologia causa na vida das pessoas. Ainda de acordo com a empresa que atua desde 1984 na publicação de best-sellers, essa parceria demonstra mais uma evidência do poder de transformação dos livros.

Ficha técnica

Título: O Poder da Ação para Crianças: Novas Aventuras

Autores: Paulo Vieira e Mauricio de Souza

Número de páginas: 160

Valor: R$ 34,90

Editora Gente

Lançamento: 15 de setembro de 2020

Pré- venda: Disponivel na plataforma da Amazon

Título: O poder da autorresponsabilidade

Autor: Paulo Vieira

Número de páginas: 160

Editora Gente

Valor: R$ 8,90

Vendas na plataforma da Amazon

Sobre PauloVieira: Criador do curso Método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, Paulo Vieira é presidente da Febracis, maior instituição de coaching do mundo. Escritor e conferencista internacional, é reconhecido no meio empresarial como autoridade em temas como coaching, liderança, negociação, relações humanas e gestão eficaz de pessoas, tendo realizado consultoria em cerca de 500 empresas. São mais de 10.800 horas em sessões individuais de coaching ao longo de mais de 20 anos exercendo a profissão. Seus oito livros (O poder da ação, Criação de riqueza, Poder e alta performance, Foco na prática, O poder da autorresponsabilidade, Decifre e influencie pessoas, O poder da ação para crianças, 12 princípios para uma vida extraordinária e Decifre seu talento) estão entre os mais vendidos no Brasil. O best-seller. O poder da ação já vendeu mais de 700 mil exemplares e está há mais de 170 semanas no ranking de livros mais vendidos da revista Veja.

O autor preside a Febracis, a maior empresa de coaching do mundo com maior número de unidades internacionais e já formou mais de 25 mil coaches. Ao todo são 38 unidades no Brasil, EUA, Angola e Portugal, que juntas impactaram mais de 40 milhões de pessoas direta e indiretamente ao redor do mundo através do Coaching Integral Sistêmico (CIS). Hoje a Febracis tem uma plataforma de negócios formada por 14 empresas que além da área de treinamento, engloba setores de alimentação, digital, tecnologia e educação com a instalação de uma universidade Febracis. A empresa está há 9 anos no mercado dobrando o faturamento todo o ano. Nesse período aumentou o faturamento em R$ 200 milhões de reais e se posicionou na liderança do ranking de maior empresa de coaching do mundo. Na pandemia apresentou crescimento de 7% e estima atingir o faturamento anual de R$ 1 BI em 2023.

Sobre Maurício de Souza: Nascido numa família de poetas e contadores de história em Santa Isabel, no interior de São Paulo, MAURICIO DE SOUSA criou a Turma da Mônica e tornou-se um dos autores de quadrinhos mais famosos do Brasil. Ele publicou sua primeira tira diária em 1959 e suas criações se espalharam pelos jornais de todo o país. De lá para cá, montou um estúdio que dá vida a mais de 300 personagens e ganhou o prêmio mais importante do mundo dos quadrinhos, o troféu Yellow Kid, na Itália. Dos quadrinhos, seus personagens foram para o teatro, cinema, televisão, internet e parques temáticos.