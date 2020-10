Dia Nacional do Livro: livros gratuitos

PUBLICIDADE

Chega ao fim a série de cinco livros lançados pelo neurocientista, neuropsicólogo, psicanalista e filósofo Fabiano de Abreu. Autor de “Viver Pode Não Ser Tão Ruim” e “Como se tornar uma celebridade”, (ambos editados pela MF Press Global), agora em “Filosofia da Resiliência Humana”, ultimo livro da série “Conhecimentos para todos”, procurou criar uma obra de autoajuda para que pessoas pudessem adotar hábitos e comportamentos saudáveis, visando uma melhor saúde mental, em especial neste período em que vivemos a pandemia do coronavírus. “Antes da Covid-19 se tornar uma pandemia, eu já tinha começado a escrever a série dos livros, justamente, pensando na saúde mental das pessoas, a forma como elas deveriam se comportar para alcançar uma melhor qualidade de vida. Nesta obra, eu procurei abordar temas variados e divertidos para que a leitura se torne prazerosa”, afirma.

E completa: “Fico satisfeito, libero a minha dopamina (hormônio do prazer, da felicidade) – e ajudo as pessoas a liberarem as suas através desta leitura – ao saber que estou ajudando muitas pessoas. A minha recompensa é receber o retorno positivo dos leitores, que recebem o livro de forma gratuita. Eles agradecem e sempre estão falando que conseguiram alcançar mudanças significativas em suas vidas. Isso é o que me faz feliz”.

Confira a entrevista com Fabiano de Abreu

Por que criou o projeto “Conhecimento para todos”?

Quando o vírus estava tomando a Europa, logo imaginei que isso seria uma pandemia e no mundo globalizado que vivemos, as informações seriam uma chuva de meteoros em nossas cabeças doentes. Digo isso pois vivemos uma doença universal que denomino ‘ansiedade potencializada e constante’ consequência do vício em dopamina. Vivemos numa cultura que nos força a buscar conquistas a todo instante. E no livro explico como as pessoas deveriam se comportar para alcançar uma melhor qualidade de vida. Na obra, abordo temas variados e divertidos para que a leitura se torne prazerosa.

Como foi começar a pensar no projeto?

Foram muitas questões que vieram em minha mente. Pensei na ansiedade, no estresse, na imunidade baixa como consequência disso e mais mortes por causa do coronavírus. Pior, a quantidade de pessoas afetadas mentalmente que poderiam sofrer consequências dessa instabilidade. Não podemos esquecer que quando alterados, nossos mensageiros químicos nunca mais serão os mesmos. Um trauma de agora pode ser uma depressão de daqui a muitos anos. Uma das minhas formações é focada na neuroplasticidade cerebral e sei o quanto a leitura é importante. Com a leitura podemos tomar atitudes que nos favoreçam de forma positiva. A plasticidade que nosso cérebro faz na leitura, reforça a nossas sinapses, melhorando, assim, o nosso humor. Com isso, abrimos a nossa memória para absorvermos mais conhecimento para melhores atitudes. É um ciclo como é todo nosso organismo e seu funcionamento. E foi isso tudo que procurei colocar nesta séria de cinco volumes.

Você já escreveu outros livros da série “Conhecimentos para todos”. Qual é a novidade deste último, que tem como título “Filosofia da Resiliência Humana”?

Ele não deixa de ter o teor filosófico doa anteriores, pois faz parte da minha alma. Porém, tem um toque mais relacionado aos problemas da pandemia e a sua relação com a saúde mental. Todos os outros livros falaram de comportamento e como devemos agir para que tenhamos uma vida melhor. Mas este toca na questão da pandemia em si, momento em que os problemas se tornaram mais potencializados como a ansiedade, a ira, o incógnita no futuro, entre outros. Nele, ainda falo dos Pets em relação ao momento que vivem com seus donos em casa.

Conta um pouco de cada livro que lançou nesta série…

“Os 7 pecados capitais” fala dos pecados conhecidos e que cometemos, seja pela natureza humana ou não, dependendo, podem se tornar um grande problema. Como devemos nos comportar para não pecar ou pecar menos. “Romantizando a Filosofia” fala de comportamentos de uma forma mais fácil, romantizada, estamos na era do cuidado com as palavras, onde tudo gera alguma calamidade. “Filosofia do Comportamento” é a raiz do intuito dos meus livros que falam todos de comportamentos e como lidar com eles. Já “Filosofia da educação infantil” é um dos que mais gosto, pois estamos no pior momento da educação, seja ela escolar ou parental.

*Para receber os 5 livros, solicite por mensagem ou direct na rede social do escritor @fabianodeabreuoficial

Sobre os Livros da série – Conhecimento para todos na quarentena

Título: 7 pecados capitais que a filosofia explica

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 9786500031614

Ano de lançamento: 2020

Título: Romantizando a Filosofia

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 978-65-00-03357-1

Ano de lançamento: 2020

Título: Filosofia do comportamento

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 978-65-00-03899-6

Ano de lançamento: 2020

Título: Filosofia da Educação Infantil

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN: 9786599231506

Ano de lançamento: 2020

Título: Filosofia da Resiliência Humana

Autor: Fabiano de Abreu

Editora: Independente

Disponível em: Amazon e Google Books (mundialmente)

ISBN:978-65-992315-2-0

Ano de lançamento: 2020