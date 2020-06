Lagum, Fernando & Sorocaba, Marcos & Belutti e Pedro Mariano completam o projeto “Love Day”

PUBLICIDADE

Com novas e emocionantes versões de canções que celebram o amor e intensificam o elo entre as pessoas, o produtor Dudu Borges completa, nesta sexta-feira (26), o álbum “Love Day”, com grandes nomes da música nacional. Hoje, chegam às plataformas digitais releituras de sucessos da banda Lagum, Pedro Mariano, Fernando & Sorocaba e Marcos & Belutti. O time de peso se junta a Jota Quest, Bruninho & Davi, Dilsinho, Sorriso Maroto, Mr. Dan, Pabllo Vittar, Lucas Lucco e Henrique & Diego neste que é um projeto que transita por diversos gêneros e mostra a música como união e sentimento que transcende.

Canção que embala muitos casais, “Deixa”, da banda Lagum, conseguiu ficar ainda mais especial nesta nova versão, acompanhada de piano, produzida por Dudu Borges. O vídeo da música já está disponível no canal do Filtr – plataforma de entretenimento da Sony Music – no YouTube.

O vocalista da Lagum, Pedro Calais, falou sobre sua colaboração no projeto: “o Dudu fez um arranjo bem maneiro, que fugiu muito das minhas expectativas! Tá uma música muito crua, piano e voz, e se dependesse da banda, a gente não faria nunca! Ficou um piano muito rebuscado e tentei colocar uma voz que conversasse com aquele piano. Acho que não teria feito nada assim se não fosse esse projeto”.

Completam o álbum, as novas versões de “Um Pouco Mais Perto”, do cantor Pedro Mariano, que ganhará clipe amanhã (27); “Domingo de Manhã”, grande sucesso da dupla Marcos & Belutti, que terá o vídeo revelado neste domingo, (28); e “Madri”, da dupla Fernando & Sorocaba, que estreia em vídeo no canal do Filtr na segunda (29).

Em tempos de caos, apreensão e questionamentos infindáveis, a música sempre se prova como instrumento de conexão. Para intensificar essa união, Dudu Borges idealizou o projeto audiovisual lançado pela Sony Music ao longo deste mês de junho. No Dia dos Namorados (12), o produtor estreou releituras de “Do Seu Lado”, do Jota Quest; “Tanto Amor Que Nem Sei”, da dupla Bruninho & Davi; “Na Nossa Sala”, do cantor Mr. Dan, e “Esqueci Você”, da dupla Henrique & Diego.

Na semana seguinte, chegaram as românticas versões de “12 Horas”, do cantor Dilsinho; “Sinais”, do grupo Sorriso Maroto; “Trago Seu Amor de Volta”, da Pabllo Vittar; e “Mozão”, do Lucas Lucco. Cada faixa ganhou um vídeo, com direção de Breno Wallace.

Uma declaração aberta e um convite para aqueles que anseiam por sentimentos puros e profundos, “Love Day” é um formato que deve se ampliar e se repetir nos próximos anos. “É uma felicidade poder realizar um projeto tão genuíno, não só por trabalhar com artistas que ouvi a minha vida toda e admiro imensamente o trabalho, mas principalmente por poder reforçar o que acreditamos, que a música não se segmenta, se sente. Uma mensagem tão forte fica ainda mais clara com simplicidade: no piano e voz, trouxemos outros olhares para músicas que o público já ama”, conta Dudu Borges.

Sobre Dudu Borges

Dudu Borges é produtor musical, músico, compositor e empresário com 23 anos de carreira, responsável pelas músicas mais tocadas no Brasil nos últimos 14 anos. Soma 16 indicações e 2 prêmios no Latin Grammy. Coleciona a incrível marca de mais de 8 bilhões de views no YouTube dos conteúdos produzidos por ele. Em 2018, fundou o “ANALAGA”, plataforma de música independente que possui hoje mais de 3.8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Dentro dessa plataforma, lançou a música mais tocada de 2019 no Spotify e no Deezer – “Lençol Dobrado”.

Sobre Filtr

Inicialmente uma marca global de playlists de destaque nos serviços de música online, a Filtr evoluiu para plataforma de entretenimento, aproximando artistas e fãs com a curadoria especial de conteúdo e música da Sony. Só no Brasil, 8.5 milhões de pessoas participam da comunidade nas principais plataformas digitais e redes sociais.

Como hub de entretenimento, a Filtr Brasil conta agora com as divisões de Filtr Game – um programa de fidelidade que usa a gamificação para aumentar o engajamento dos usuários nas plataformas digitais; Filtr Live – a área de experiência de shows; a série de podcasts originais Filtr e o recém-inaugurado canal no YouTube, que hospeda conteúdos exclusivos da gravadora e promove séries como o #FILTRemcasa – formato onde artistas interpretam suas canções preferidas em versões mais intimistas durante a quarentena.