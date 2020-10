Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Monalisa Perrone são diagnosticados com Covid-19

PUBLICIDADE

Os apresentadores do canal CNN Brasil Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Monalisa Perrone receberam diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Os dois primeiros falaram sobre a doença em suas redes sociais e disseram que, apesar do diagnóstico, estão bem. Procurada, a CNN ainda não respondeu à reportagem.

“Fiquei pensando se contava ou não, porque eu sei que vocês ficam preocupados, mas eu estou superbem”, afirmou em suas redes sociais Prioli, que também é colunista da Folha. “É como se estivesse com uma alergia, nada demais, uma alergia leve inclusive, muito mais leve do que outras que já tive, graças a Deus.”

Leandro Karnal também falou sobre a doença em sua conta no Instagram: “Parece leve no meu caso [os sintomas da doença]. Não há febre, sem problemas respiratórios e trabalho normalmente em casa. Ficarei recluso por vários dias para evitar contaminar outras pessoas. Gravarei CNN daqui”, afirmou o jornalista. Prioli disse que fez o teste por causa de um trabalho que faria e foi surpreendida pelo positivo. Já Karnal afirmou que começou a sentir uma irritação na garganta quando voltava de uma viagem a Pernambuco. Não deu importância no começo, mas dois dias depois percebeu que não sentia mais gosto e cheiro das coisas.

A última a ser diagnosticada com a Covid-19 foi a apresentadora Monalisa Perrone, que foi substituída por Carol Nogueira no Expresso CNN. Segundo o site NaTelinha, o exame confirmou a doença nesta terça-feira (13). A reportagem tentou contato com a CNN na manhã desta quarta (14), mas ainda não recebeu retorno.

Outros membros da equipe da CNN Brasil também já foram diagnosticados com o novo coronavírus e se recuperaram ao longo dos últimos meses. Entre eles estão o comentarista Caio Coppolla e os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani.

As informações são da FolhaPress