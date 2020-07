Federal Music anuncia primeiro festival de música eletrônica Drive-In do Brasil

PUBLICIDADE

Todos nós estamos com muitas saudades de poder viver um festival, mas a realidade do distanciamento social nos impede. Depois de 100 dias cumprindo as novas regras impostas pelo governo, os organizadores do Federal Music importaram uma ideia genial para poder agradar os fãs sedentos por uma festa. Conheça então, o primeiro festival de música eletrônica Drive-In do Brasil, o Federal Music Drive-In Edition, que acontece no dia 25 de julho, às 17h00, no Estádio Nacional de Brasília.

“Queremos trazer uma experiência única na vida da pessoa, um momento de alegria no meio ao caos da pandemia. Criamos esse festival pensando exatamente nisso, com uma margem de lucro muito pequena e alto custo, mas trazendo algo realmente único e impactante para a memória de cada um”, conta Raul Mendes, um dos organizadores.

O Federal Music é hoje o maior festival de música eletrônica do Centro Oeste, recebendo sempre uma média de 20 mil pessoas por edição, além de ser um dos pioneiros no Brasil com 10 anos de história. Para mostrar sua vanguarda e se adequando à nova realidade, ele fará a primeira festa de música eletrônica drive-in do país. A capacidade será para 400 carros e o headliner será ninguém menos que o rei das chineladas, Gabe. O line-up se completa com Pirate Snake, Jhon K, Aquila, 3VO, Scardisco, The Klass e GAI4.

“As pessoas podem esperar um dia divertido com segurança máxima e isolamento social. Faremos uma extensa campanha de consumo consciente de bebida alcoólica, ‘Se dirigir, não beba’, incentivando a escolha do ‘motoristas da vez’, que poderão consumir cerveja 0% álcool. Além disso, teremos sorteios de brindes e ingressos para a edição principal”, adiciona Raul.

Durante os 4 últimos meses, o Federal Music buscou formas de continuar gerando entretenimento para o público, em formato de lives, sets exclusivos e entrevistas. Mas aquele sentimento de querer ‘algo a mais’ nunca faltou. O Federal Music Drive-In Edition contará com 10 horas de música em um formato completamente seguro no sistema drive-in, cada um no seu carro. Um projeto único para trazer música real às nossas vidas, e tudo conforme as normas de proteção e higienização recomendadas pelas autoridades.

As vendas de ingressos começou na última terça feira, dia 30 de junho. Faça parte dessa inovação e garanta seu ingresso, pois a quantidade de carros no espaço é limitadíssima! O valor estimado para o primeiro lote é de R$ 55,00 por pessoa. Então fique ligado e não perca essa oportunidade. Para mais informações, acompanhe a página oficial do Federal Music no Facebook (aqui) ou no Instagram (aqui).