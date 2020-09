Fátima Bernardes perde a voz e é substituída às pressas por Patrícia Poeta no programa Encontro

PUBLICIDADE

Patrícia Poeta, 43, foi chamada às pressas para substituir Fátima Bernardes, 58, no comando do programa Encontro (Globo), da manhã desta terça (22). A mudança foi necessária, segundo a substituta, porque Fátima perdeu a voz com a virada do tempo no Rio.

“Ontem [21], no fim da noite a Fátima perdeu a voz por causa dessa mudança de tempo. E hoje, então, vim rapidinho para fazer companhia para você que está em casa. Amanhã [23], se Deus quiser, a Fátima volta”, disse Poeta.

As informações são da FolhaPress