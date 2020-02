Venâncio Mulher – Brasília 60 anos

PUBLICIDADE 

Todos os anos, o Venâncio Shopping dedica uma semana de março à realização de ações voltadas às causas da mulher. Difundir o respeito à igualdade e equidade de gênero; abordar possibilidades profissionais, emocionais e estruturais em prol do real significado de empoderamento; discutir independência financeira; fortalecer a rede de apoio a quem não aceita sentir dor em troca de relacionamento, ou se desvalorizar para garantir o emprego, são pautas que permeiam a programação, que este ano acontecerá entre 04 e 07 de março. Entre as atrações, além de palestras (informativas, motivacionais e de formação) e rodas de conversa, a participação da atriz e roteirista Suzana Pires, criadora do Instituto Dona de Si.

O evento conta com o engajamento não só do shopping, mas de parceiros que sempre comparecem para colaborar com causas importantes, entre eles o Grupo Mulheres do Brasil, o Sebrae DF.

“Nossa função social neste espaço democrático é promover um momento de conexão, com informação qualificada, apoio e encorajamento através de incentivos práticos e histórias inspiradoras. Nos 60 anos da nossa capital, muitas das mulheres presentes neste evento, são aquelas que constroem a nossa cidade de forma singular, a partir de muito trabalho, coragem e amor. Esta é uma oportunidade de agregarmos parceiros–, mulheres, homens e comunidade–, sendo um fórum para continuarmos conversando sobre as dores, alertar sobre as lutas, a violência, homenagear as vitórias e denunciar as discriminações, desigualdades e os muitos desafios que ainda temos que vencer”, afirma Ana Lúcia Rodrigues, gerente de marketing do shopping.

PROGRAMAÇÃO

PRAÇA CENTRAL

Rodas de Conversa

04/03, às 12h30 – Mulheres no Poder, com Beatriz Guimarães, presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios da Fecomércio, Ilka Theodoro, advogada licenciada do primeiro escritório de advocacia de mulheres do DF e administradora de Brasília.administradora do Plano Piloto e Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do DF.

Serão abordados os desafios de se ocupar altos cargos, as dificuldades de se chegar lá e também a baixa adesão de mulheres na política.

05/03, às 12h30 – Violência contra a Mulher – Os ciclos e os porquês, com Dra. Sandra Gomes Melo, Delegada-Chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e Dra Cristina Lopes, fisioterapeuta, vereadora, vítima de violência doméstica e militante no combate à violência contra a mulher.

A conversa será sobre a violência contra mulher, os aspectos culturais e sociais que levam homens e mulheres a viverem esse ciclo, os dados e o que podemos fazer para mudar tal realidade.

06/03, às 12h30 – Elas Venceram, com Maria Odete Silva, advogada e empresária (Churros da Odete) e Kátia Cubel, gestora de comunicação empresarial, mestranda em Neuromarketing pela Universidade Internacional de La Rioja-UNIR (Espanha), criadora do Prêmio Engenho de Comunicação.

Conversa com mulheres que construíram uma história de sucesso, exercendo múltiplas tarefas e mostrando que é possível chegar onde se quer com determinação e foco.

07/03, às 11h – Palestra de encerramento com Suzana Pires, atriz, filosofa, aceleradora de talentos femininos e fundadora do Instituto Dona de Si.

Palestra discorrerá sobre como se tornar uma empreendedora de si mesma. Com humor e emoção, levará a plateia a entender como se conquista o protagonismo nas suas vidas. Ela utilizará seus recursos cênicos apresentando questões através de personagens que geram identificação imediata, levando a um ambiente de leveza, enquanto uma reflexão profunda acontece em cada um que deseja vencer seus próprios desafios.

ESPAÇO VENÂNCIO CULTURAL

Palestras de Formação Sebrae ( Capacidade para até 50 pessoas)

Dia 04 – Quarta – feira

10h às 11h – Como elaborar um Plano de Negócios na prática

11h30 às 12h30 – Como a internet pode ajudar os pequenos negócios

Dia 05 – Quinta – feira

10h às 11h – Saiba como melhorar suas vendas

11h30 às 12h30 – Palestra Controles Financeiros

Dia 06 – Sexta- feira

10h às 11h – CAPITAL DE GIRO – COMO ADMINISTRAR

11h30 às 12h30 – Verdades e Mentiras sobre o Facebook e Instagram para negócios

*inscrições serão gratuitas e feitas pela loja on line do SEBRAE DF: https://www.lojasebraedf.com.br/venanciomulher

Café com Empreendedoras

07/03, às 10h— Encontro promovido pelo projeto Delas, do Sebrae -DF

O evento receberá as embaixadoras do programa e as empreendedoras que estão em formação pelo órgão, além de diversas mulheres empreendedoras da cidade para um momento de debate.

Serviço:

Venâncio Mulher

De 04 a 07 de março

Venâncio Shopping

www.venancioshopping.com.br

Instagram e Facebook: @venancioshopping

Gratuito