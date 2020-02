Tem carnaval em São Sebastião: Confira os shows que agitam a cidade nesta terça-feira (25/02)

PUBLICIDADE 

Para agitar o Carnaval dos moradores de São Sebastião, a avenida principal da cidade receberá nesta terça (25), o Carnafamília 2020. O evento, que está na terceira edição, terá atrações como DJ Tomate, DJ Nicko, Sambativo e o grupo Pagode Toda Hora. As atividades começam a partir das 9h e seguem até 17h, com entrada franca e classificação indicativa livre.

Essa festa tem como objetivo promover o lazer e o acesso à cultura na cidade, de forma democrática, num encontro cheio de alegria e diversão para todas as famílias de São Sebastião.

O Carnafamília 2020 é realizado pelo Grêmio Recreativo e Cultural Projeto Colibri, em parceria com o Instituto IACEB, Espaço Sideral e a Administração Regional de São Sebastião, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Serviço:

Carnafamília 2020

Local: Avenida São Sebastião

Data e local: Terça (25) de 9h a 17h

Entrada Franca e classificação indicativa livre

Atrações: DJ Tomate, DJ Nicko, Sambativo e o grupo Pagode Toda Hora –