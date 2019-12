Surf Sessions se apresenta na programação de Natal na Torre de TV de Brasília

PUBLICIDADE 

Neste sábado, 21 de dezembro, a banda Surf Sessions, faz um show especial na programação de Natal na Torre de TV de Brasília. Com 224 metros de altura, a Torre, localizada no coração da capital federal, foi equipada com 200 canhões de luz e 300 refletores de LED.



Os músicos sobem ao palco, a partir das 20h, para animar o publico com os sucessos que marcam os mais de 12 anos de estrada da banda, incluindo as canções Cedo Vão os Bons”, “Estrada do Céu” e “Desligar o Mundo”, que fazem parte do novo álbum “Inverso”.



O grupo brasiliense conta com três vocalistas que se alternam durante o show, trazendo grande versatilidade, apresentado o melhor do Surf Rock, somados a levadas eletrônicas, grooves percussivos e sintetizadores.

Com entrada gratuita, o evento faz parte do Natal Sempre Monumental.





Serviço

Data: 21/12/2019

Horário: A partir das 20h

Local: Torre de TV de Brasília

Endereço: Eixo Monumental Brasília – DF

Entrada Gratuita