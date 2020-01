Sertanejos Guilherme e Benuto se apresentam em Brasília neste sábado

PUBLICIDADE 

Recém inaugurada a Villa Butiquim, antigo Bamboa cozinha Bar, no Setor Hípico, apresenta neste sábado(11) a dupla Guilherme e Benuto, nova sensação do sertanejo. No repertório os sucessos “Flor que se Cheira” e “3 Batidas”. Os ingressos custam R$ 30 antecipados na Bilheteria Digital. Os valores são de meia entrada.

Naturais de Campinas, interior de São Paulo, eles descobriram a música ainda crianças. Gui começou a tocar sanfona aos nove anos. Nuto, que é formado em música erudita e já fez parte de cinco orquestras sinfônica, descobriu a paixão pelo violino aos 11 anos. Incentivados pelo pai, Gui e Nuto começaram tocando chorinho, forró, samba e música instrumental em botecos e bares.

Participaram, por mais de dez anos, do projeto Villa Baggage – onde gravaram dois discos e emplacaram sucessos como “Abelha Sem Mel”, “Localização”, entre outros. Agora, como dupla, Guilherme e Benuto seguem com todo o talento artístico que marcaram suas interpretações, carisma e composições gravadas por grandes ídolos do sertanejo.

O primeiro álbum dos cantores, gravado em Goiânia, chegou para comprovar a qualidade musical indiscutível dos artistas. Eles somam números absurdos com este primeiro projeto, ultrapassando marcas expressivas, como mais de 120 milhões de plays no YouTube e aproximadamente 100 milhões de streams nas plataformas de áudio.

A festa tem inicio as 14h com apresentações das bandas Papel Marchê, Grupo Amor Maior, Encosta Neu e o DJ Daniel Futuro.

SERVIÇO

Guilherme e Benuto

Quando: Sábado 11 de Janeiro

Onde: Villa Butiquim, Antiga Bamboa cozinha Bar, Setor Hípico, Área Especial, conjunto 21, Parte F

Horário: 14h

Quanto: R$ 30 Unissex antecipados na Bilheteria Digital

Valor equivalente à meia entrada

Classificação 16 anos

Informações e vendas de Lounges:

61 9953-6409