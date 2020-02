Mulheres abrem Roda de Choro de março no Terraço Shopping

PUBLICIDADE 

No mês que comemora-se o Dia da Mulher, oprojeto Roda de Choro no Almoço Musical do Terraço Shopping abre a programação, dedicada ao ritmo ícone da cultura e da música brasileira, com grupos protagonizados por musicistas.

No dia 1º de março, o grupo Choro Delas, formado por quatro choronas – Larrisa Zaine, na Flauta Transversal, Bia Luz, no Violão 6 cordas, Jessica Carvalho, no Cavaquinho, e Fernanda Vitória, no Pandeiro. Alunas da Escola de Musica de Brasília e da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello – ICEM, apresentam repertório com composições de ícones como Jacob do Bandolim, Waldyr Azevedo, Pixinguinha e muitoas outros. O grupo foi criado com o intuito de abrir espaço para que as mulheres possam nos expressar, cada vez mais, através da música. “Afinal, música não tem sexo, gênero, cor, não é mesmo?”, comenta Jéssica Carvalho.

Em 8 de março, Dia da Mulher, a consagrada flautista, Thanise Silva, se apresenta com seu trio, que conta com a pandeirista e percussionista Larissa Yamitá e o violão de Dudu 7Cordas. Além de flautista, Thanise Silva arranjadora e compositora brasiliense com 20 anos de carreira. Sua formação se deu na Escola de Música de Brasília – onde hoje dá aulas – e na Universidade de Brasília. Durante sua trajetória, tocou e gravou com diversos músicos e artistas, Realizou turnês nacionais, nas quais tocou e lecionou em São Paulo, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e turnês internacionais, realizando shows e workshops na Alemanha, Bélgica, França, Suíça e Lichtenstein.

No dia 15, o duo formado pelo jovem talento Ian Coury, de apenas 18 anos, considerado virtuose da nova geração de bandolinistas, e o mestre e renomado violonista Fernando César, um dos ícones do choro de Brasília e do Brasil, apresentam o show “Harmonia das Cordas”. O show é fruto do trabalho que o duo vem desenvolvendo desde 2015. O encontro de gerações rico em combinações de arranjos, acordes e improvisos em diversos estilos musicais que encantam os ouvintes é resultado do trabalho inusitado em que a jovialidade e o tradicional se misturam, criando uma atmosfera serena e ao mesmo tempo intensa, viva e frenética. Com repertório bem diversificado, apresentam músicas autorais, releituras de clássicos como “Noites Cariocas”, “Quebrando o Galho” e “Carinhoso”, em homenagem aos grandes mestres do choro.

No dia 22, o Regional Saracuruna reúne grandes instrumentistas no palco do Terraço: Léo Benon (violão), Rafael Bandol (bandolim), Breno Alves (pandeiro) e Dudu 7 Cordas (violão 7). Eles fazem um passeio por clássicos por clássicos do choro, indo desde Pixinguinha, Jacob do bandolim e Waldir Azevedo, passando por Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth até Luiz Gonzaga.

E para fechar a programação do mês, o incrível encontro de Victor Angeleas e Márcio Marinho. Victor Angeleas, bandolinista de 10 cordas, e Márcio Marinho, cavaquinista de 6 cordas, se conhecem há muitos anos na cena do choro, mas iniciaram sua parceria quando compuseram juntos, despretensiosamente, a música “Virada do Choro”, composição em homenagem ao Dia Nacional do Choro, que viria posteriormente, em 2016, vencer o Prêmio da Rádio Nacional na categoria música mais votada na internet.

Com um ano e meio de existência do Duo, eles conseguem abordar diferentes estilos musicais: vão do samba ao rock, do choro ao forró, do jazz à MPB com muita autenticidade. Atualmente, são anfitriões do Face Musical, programa transmitido ao vivo pelo Facebook, onde recebem artistas de renome nacional e internacional para tocarem juntos e baterem um papo.

As apresentações musicais são realizadas todos os domingos do ano, na Praça Central, às 13h, em parceria com a Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello (Clube do Choro de Brasília) e produção da Tato Comunicação.

Serviço

Almoço Musical apresenta

Roda de Choro no Terraço Shopping

01/03 – Choro Delas

08/03 – Thanise Silva Trio

15/03 – Ian Coury e Fernando César

22/03 – Regional Saracuruna

29/03 – Márcio Marinho e Victor Angeleas

Todos os domingos, às 13h, na Praça Central do Terraço Shopping.

Acesso livre. Classificação Livre.