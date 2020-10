Boulevard Shopping Brasília e Salão Hélio Diff promovem ação de corte solidário para o Hospital de Base

PUBLICIDADE

Criado com o objetivo de divulgar a importância do diagnóstico precoce e do autoexame para o câncer de mama, o Outubro Rosa se desdobra hoje em uma série de ações e campanhas para conscientizar a população sobre o tema. Pensando nisso, o Boulevard Shopping Brasília, administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers, criou o dia do Corte solidário, que acontece na próxima terça-feira (27), no 2° piso do mall.

A ação é feita em parceria com o salão Hélio Diff e oferece cortes gratuitos para os clientes que doarem mais de 20 centímetros de cabelo. Aqueles que quiserem cortar menos de 20 cm poderão realizar os cortes com a renomada equipe, no valor de R$ 60,00. Este valor será integralmente doado para a instituição.

A ideia é chamar a atenção dos clientes para a prevenção do câncer de mama. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada e pagamentos apenas em dinheiro. Todo o valor arrecadado ao longo do dia será doado para a rede feminina de combate ao câncer do Hospital de Base de Brasília.

Sobre o Outubro Rosa

No Brasil, a campanha Outubro Rosa ganhou vida pela primeira vez em São Paulo, em 2002, quando um grupo de mulheres iluminou o Obelisco do Ibirapuera de rosa, chamando a atenção de todo o país. Desde então, as ações relacionadas ao tema se espalham por todas as regiões e ganham abordagens diversas. O objetivo é criar campanhas que envolvam o público de maneira direta, contribuindo para que mais informação se espalhe entre os participantes, como o dia do corte solidário no Boulevard.

Serviço

Outubro Rosa no Boulevard Shopping

Local: Boulevard Shopping (Setor Terminal Norte Conjunto J – Asa Norte – 2º piso)

Data: 27 de outubro

Horário: 11h às 18h

Preço:

Corte com doação de 20 cm de cabelo: gratuito

Corte comum com finalização* – R$ 60,00

*orientamos que o cliente vá com cabelos limpos.