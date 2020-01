Esculturas de Salvador Dalí são roubadas de galeria na Suécia

PUBLICIDADE 

Ladrões roubaram objetos de uma galeria de arte em Estocolmo, segundo a polícia, e levaram entre 10 e 12 pequenas esculturas de bronze criadas pelo artista espanhol Salvador Dalí “Pelo menos dois ladrões entraram na manhã de quinta-feira, 30, na galeria Couleur, no centro de Estocolmo, depois de quebrar o vidro da entrada”, informou a polícia.

Os especialistas forenses revistaram o local para procurar evidências. Não houve suspeitos presos. O alarme disparou depois das 4h e a polícia chegou logo depois, disse o proprietário da galeria, Peder Enstrom, à agência de notícias sueca TT.

Cada uma das esculturas vale entre US$ 21.000 a US$ 52.000 (R$ 89.040 a R$ 220.480). As peças têm até 50 centímetros de altura, disse Enstrom à agência. As esculturas foram exibidas na galeria por dez dias. (Com agências internacionais).

Estadão Conteúdo