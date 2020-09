Enrico & Carmo trazem conceito e sofisticação com novo projeto de música eletrônica

PUBLICIDADE

O duo Enrico & Carmo, formado pelos jovens paulistanos Enrico Zarzur e Carmo Guarita traz uma nova proposta em seus sets cheios de personalidade e sofisticação sonora. Focados em um som conceitual e underground, a dupla recém formada vem conquistando seu espaço e em muito pouco tempo de projeto juntos. Apaixonados pela pista, a dupla garante sempre a melhor vibe ao público que os vê tocar.

Para melhor entender a proposta, eles lançaram um vídeo-set, gravado em São Paulo, para que as pessoas possam absorver seu trabalho. “Nossa ideia foi ter um set baseado na label ‘All Day I Dream’, tanto no som como na decoração. Começamos com um vibe bem tranquila e sons de natureza que foram evoluindo para um som mais tribal e envolvente. A ideia toda foi criar um subida contínua para tentar ‘hipnotizar’ quem estiver ouvindo o set. Na hora que estamos preparando-os, sempre pensamos em contar uma história com início, meio e fim”, explica o duo paulista.

Enrico sempre foi fanático por música desde pequeno, frequentando festas e festivais de música eletrônica com os amigos. Aprendeu a tocar com 16 anos, mas apenas com 21 veio o lado profissional. Se envolveu com diferentes gêneros da dance music até se encontrar no underground. Já Carmo começou a desenvolver sua aptidão pela música tocando guitarra aos 12 anos, mas ouvindo Rock. Aos poucos foi entendendo outros gêneros e adicionando outros instrumentos ao currículo, como baixo e bateria. Aos 19, também encontrou-se no som mais underground, mas foi aos 22, junto com Enrico, que aprendeu a usar uma CDJ, e hoje já se aventura com vinyl, produção e teclado.

Inspirados por Lee Burridge e Gerd Janson, a dupla de DJs busca muitas referências nas produções desses artistas. O projeto se conecta muito com as músicas de Lee, devido a alta qualidade e a boa energia que elas transmitem, que relaxam e trazem felicidade e diversão ao mesmo tempo. Já Gerd os inspira pela incrível forma de mixagem e seu som mais Indie Dance, que também levanta bastante a energia da pista. O sonho do duo é poder produzir tracks na linha melódica e hipnótica de artistas como Adriatique e Sainte Vie, podendo se apresentar na famosa label “All Day I Dream”.

Enrico começou tocando em alguns “afters” no Réveillon de Trancoso 2018, com aquela vibe maravilhosa e um nascer do sol espetacular. Depois disso passou a ser chamado por amigos para festas particulares devido seu apurado gosto musical e energia na cabine. Com isso, conseguiu passar por alguns clubes paulistanos, mas teve seu auge tocando para 1500 pessoas em uma festa durante o Carnaval de 2020. Já Carmo tocou pela primeira vez em 2018, em um after party em Ibiza. Depois disso, o jovem DJ se apresentou praticamente em todas as festas de seus amigos, até se unir a Enrico em 2019. Juntos, eles já se apresentaram na Nine7 Club, B.C. São Paulo, Toy Room SP e alguns outros eventos importantes na cidade.