Domingo Legal volta a ser ao vivo a partir deste domingo sob o comando de Celso Portiolli

PUBLICIDADE

O SBT informou nesta sexta-feira (25), que já neste domingo o programa sob o comando de Celso Portiolli, Domingo Legal, voltará a ser gravado ao vivo.

Devido à pandemia, o programa estava a meses sendo reprisado e realizado à distância. De acordo com a emissora todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde serão seguidos para a realização da gravação ao vivo.

Portiolli volta a comanda o Passa ou Repassa com disputa entre o apresentador Ratinho, Murilo Bordoni e Milene Pavorô enfrentando a cantora Joelma, Naldo Benny e Fernanda Keulla.

O Domingo Legal também terá a estreia da 7ª temporada do quadro Comprar e Bom, Levar é Melhor. Uma família de Itaquaquecetuba, São Paulo, participará da ação. Eles terão o valor de R$80 mil para dividir entre os quatro participantes da família, e terão 30 minutos para comprar o que quiserem na mega loja, totalizando R$ 80 mil reais.

Ainda não a previsão para o retorno de Silvio Santos, 89, nos estúdios SBT, onde grava seu programa. Por enquanto, apenas Carlos Alberto de Nóbrega, 84 anos, Raul Gil, 82, e o próprio Silvio continuam em recesso. Ratinho, 64, embora também seja do grupo de risco, voltou aos estúdios no início do mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa vai ao ar logo após a exibição de Chaves, a partir das 11h, no SBT.

As informações são da FolhaPress.