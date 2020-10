“Curta Brasília na Globo” exibe neste sábado (10) uma sessão especial em homenagem ao Dia das Crianças

PUBLICIDADE

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Festival Curta Brasília em parceria com a Rede Globo Brasília exibe, neste sábado (10), depois do Jornal Hoje, uma sessão de curtas metragens infantis. O programa “Curta Brasília na Globo” é uma versão televisiva do festival, e neste ano traz para a TV três filmes produzidos em solo candango para divertir a criançada: A Menina espantalho (DF) 2008, de Cássio Pereira dos Santos; Meu amigo, Meu avô (DF) 2010, de Renan Montenegro; Foguete (DF), 2020, de Pedro Henrique Chaves.

Esta será a segunda edição do programa Curta Brasília na Globo, e tem como objetivo ampliar o acesso da produção de curtas metragens locais para o público brasiliense, a partir da mídia televisiva em parceria com a TV Globo.

“Estamos felizes de seguir com nova edição do programa Curta Brasília na Globo, dedicada a crianças de todas as idades. O projeto tem o objetivo de abrir janelas para o cinema de curta-metragem local, democratizar e chegar a lares de todos os cantos e valorizar nossos cenários e personagens, e talentos do cinema da cidade. Sabemos do alcance único da TV e da importância da formação constante de público em todas as telas”, enaltece Ana Arruda, diretora do Festival e idealizadora do programa Curta Brasília na Globo”.

Mais novidades

Em ação inédita local, a Rede Globo vai disponibilizar em sua plataforma streaming de conteúdos audiovisuais, Globoplay, outros curtas metragens infantis que já concorreram no Festival Curta Brasília, são eles: O filho do vizinho (DF) 2010, de Alex Vidigal; O melhor fotógrafo do mundo (DF) 2015, de Fáuston da Silva; O menino leão e a menina coruja (DF) 2016, de Renan Montenegro; Procura-se (DF) 2010, Iberê Carvalho; Sonhando passarinhos (DF) 2011, Bruna Carolli; além de dois curtas que serão exibidos neste sábado (10): A Menina espantalho (DF) 2008, de Cássio Pereira dos Santos; Meu amigo, Meu avô (DF) 2010, de Renan Montenegro.

Serviço

Festival Curta Brasília na Globo

Quando: Sábado, 10 de outubro de 2020, depois do Jornal Hoje

Onde: TV Globo Brasília;

Classificação indicativa: livre