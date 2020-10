Conheça “Pentecoste de amor”, novo single do grupo Renascer Praise

PUBLICIDADE

O grupo Renascer Praise apresenta hoje o single inédito “Pentecoste de amor”, composto por Elyas Vianna e pelo Apóstolo Estevam Hernandes. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ PentecosteDeAmor .

“A nossa expectativa é que essa música venha realmente trazer aos corações um avivamento, uma chama viva do Espírito Santo, que possa dar a elas uma perspectiva de futuro, um Pentecostes, que é o derramar do Espírito, a presença do Espirito Santo de Deus em nós em dias tão difíceis, em dias de pandemia. Tem dias que as pessoas precisam de motivações muito profundas para impulsioná-las. Essa é a proposta dessa música, um Pentecostes vivo, um Pentecostes de amor”, disse o Apóstolo Estevam Hernandes.

“Tem dias que a gente tem visto suicídio, crises de ansiedade, de medo, pessoas desfazendo os seus lares, as suas famílias, então vem o Pentecostes de amor, que seja esse derramar sobre cada um que está ouvindo, sobre cada um que está recebendo essa música como um óleo, como esse vento impetuoso, como essas línguas de fogo do céu no derramar do amor de Deus sobre a vida deles”, disse a Bispa Sonia Hernandes .

No dia 21 de agosto, o Renascer Praise apresentou o single “Deus agiu”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ DeusAgiu . Na véspera, o grupo promoveu um show solidário, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, que contou com a participação especial de outros artistas. E em setembro do ano passado eles apresentaram o álbum “Hosana”. Ouça aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RPXXI .

Criado no início da década de 90, o Renascer Praise conta com cantores, instrumentistas, orquestra sinfônica e coral de apoio. Ao longo de sua jornada, lançou 21 CDs inéditos, 14 DVDs, uma regravação em espanhol e uma coletânea.

Liderado pela Bispa Sonia Hernandes, o Renascer Praise já levou multidões à adoração nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e do continente africano. No Brasil, participou de todas as edições da Marcha para Jesus – maior evento cristão do mundo – e foi o primeiro ministério de louvor a gravar um DVD a céu aberto em Israel. Intitulado “Ressurreição”, o projeto foi gravado no ano 2000, em Bete-Seã, uma das cidades mais antigas da Terra Santa. Em 2013, o grupo retornou a Israel para participar da primeira Marcha para Jesus da Terra Santa e para gravar, às margens do Mar da Galileia, o CD e DVD “Canto de Sião”. O grupo também já se apresentou em grandes patrimônios históricos brasileiros, como o Museu do Ipiranga, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Amazonas. Além disso, já lotou as maiores casas de espetáculo do Brasil, além do Ginásio do Ibirapuera e do Estádio do Pacaembu.

O Renascer Praise influenciou a música evangélica tradicional brasileira ao agregar diversos ritmos musicais, desde o rock até o axé, e ao introduzir ministrações em cada música.

Ao longo de suas duas décadas de história, acumulou indicações e premiações nos principais festivais de música gospel, além de ter conquistado diversos Discos de Ouro e de Platina. Em 2014, foi indicado ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa”.