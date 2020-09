Conexão JBr. – Prévia do Baile do Bruninho

PUBLICIDADE

O Baile do Bruninho será pelo Circuito Brahma Live e transmissão no canal do YouTube do Jornal de Brasília Um dos jornalistas mais renomados da Capital Federal, Bruninho Afonso, promete agitar a internet com sua live “Baile do Bruninho” no próximo dia 26 de setembro. O cenário escolhido foi um parque aquático grandioso de Brasília, onde a parte musical ficará por conta da cantora Allana Macedo, com participações dos cantores Gutto Soares, dono do hit “Gabriela”, a dupla brasiliense Caio & Henrique e o cantor Lucas Mello.

A apresentação será comandada pela celebridade David Brazil e da digital Influencer Adriana Santos, conhecida como Dicas da Drika. Já o digital influencer, Diego Puppe e o RP Christian Roberto serão os responsáveis por comentar as hashtags em tempo real, durnate a live. Todo o projeto será pelo Brahma Live e a transmissão também será realizada no canal do YouTube do Jornal de Brasília e da cantora Allana Macedo.