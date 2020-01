Filme com Wagner Moura estreia em Sundance

PUBLICIDADE 

Sergio, o filme americano que tem Wagner Moura no papel principal e listado também como produtor, vai estrear no Festival Internacional de Sundance, nos EUA, que será realizado entre os dias 23 de janeiro e 2 de fevereiro.

Dirigido por Greg Barker, o longa é um drama que retrata as consequências da invasão do Iraque pelos Estados Unidos no âmbito da ONU, onde o diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello (1948-2003) enfrenta grandes desafios como Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Vieira de Mello morreu aos 55 anos em Bagdá, vítima de um ataque terrorista na sede local da instituição.

Além de Wagner Moura, o elenco do longa-metragem contará com Ana de Armas, Garret Dillahunt, Will Dalton, Clemens Schick e Brian F. O’Byrne. A história não é nova para Greg Barker, que em 2009 dirigiu o documentário Sergio sobre o diplomata brasileiro. O filme é uma produção original da Netflix. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.



Estadão Conteúdo