Cia Teatral Néia e Nando abre temporada de superproduções

A turminha já pode colocar na agenda os grandes espetáculos da Cia Teatral Néia e Nando, nos finais de semana do ano. A trupe volta aos palcos da Escola Parque 307/308 e abre a temporada com A Princesa e o Sapo, no dia 1º de fevereiro, às 17 horas.

A montagem é um musical que descreve a vida de dois humanos transformados em sapos, de um crocodilo trompetista, de um vagalume apaixonado e de uma feiticeira, que buscam realizar seus sonhos em Nova Orleans.



A inusitada trama começa quando Tiana, filha de uma habilidosa costureira, se depara com um sapo e tasca um beijo no bicho gosmento. O sapo é na verdade o príncipe Naveen, que foi expulso do palácio real por ser um playboy e enfeitiçado pelo Dr. Facilier.



O que está previsto nos contos de fadas não se concretizou. O sapo beijado não voltou a ser um príncipe e ainda transformou a pobre moça em uma rã.



Para reverter essa desastrosa feitiçaria, a dupla parte em direção ao pântano e busca ajuda de outros animais, que também lutam com suas respectivas angústias.



Todo o desespero é embalado pelo jazz da coreógrafa Patrícia Lamana, pela trilha sonora do filme mixada por Lucas Lima e pelo coro do elenco, que foi preparado vocalmente por Felipe Ramos.



Como num sonho, a cenografia de Nando Villardo transporta a platéia de um pântano sombrio para Nova Orleans.



“A Cia Néia e Nando aposta na tendência do teatro mundial, o musical. Porém, fundimos à técnica nossa filosofia com texto interativo e direcionado à família. Sempre temos uma mensagem para os pequenos refletirem de forma lúdica, mas séria. A Princesa e o Sapo fala sobre a importância da persistência na busca dos sonhos”, explica o diretora Néia Paz.

A temporada da Princesa e o Sapo encerra em 1º de março, mas a Cia Teatral Néia e Nando que, há 20 anos, se apresenta todos os finais de semana , promete mais dez superproduções para o ano.

Sobre a Cia

Com duas décadas de existência, a Néia e Nando Companhia Teatral construiu e consolidou seu sucesso nos palcos da cidade, especializando-se em produções voltadas ao universo infanto-juvenil. Os idealizadores, atores e diretores Néia Paz e Nando Villardo, comandam juntos a trupe de 60 integrantes, 200 produções e coordenam uma agenda lotada com apresentações em teatros, shoppings e festas. Durante esses 20 anos, subiram aos palcos mais de 3 mil vezes.

A Cia também forma talentos com a escola de teatro Néia e Nando. Um corpo discente de 250 crianças e adultos. São 17 turmas, divididas por faixa etária, a partir de 4 anos.

Ficha Técnica

Direção: Neia Paz

Sonoplastia: Flávio Lima

Coreografia: Patrícia Lamana

Figurino: Fernando Cardoso

Maquiagem: Lua Rodrigues e Ludmylla Geiger

Cenário: Nando Villardo

Iluminação: Carlos Terraco

Contrarregra: Washington Alves Elenco: Neia Paz, Drielli Veiga, Fernando Cardoso, Vick Correa, Marina Rodrigues, Luísa Miranda, Antônio Elton, Rick Villardo, Gerimario Júnior, Vanessa Theodoro, Vítor Alves, Eduardo Kimura, Gabriel Benini, Ana Kaíta, Fernanda Tiago, Ludmylla Geiger, Bruna Cardoso, Alice Anchieta, Gabriel Brandao, Giovana Gaspar, Ryan Nunes

Serviço

A Princesa e o Sapo com a Cia Teatral Néia e Nando

De 1º de fevereiro a 1º de março

Sábados e Domingos, às 17 horas

Escola Parque 307/308 sul

Livre para todos os públicos

Duração : 50 minutos

Ingressos : R$ 40 (inteira) R$ 20(meia) e R$ 15 (sócios do Clubinho)

Vendas antecipadas no escritório da Cia e no dia do espetáculo na bilheteria do teatro a partir das 15 horas.

Sede da Cia Néia e Nando -CRS 510, bloco b, entrada 47, sala 101

Entrada pela W2

Informações: 3242-5278 e 98199-2120

Site: www.neiaenando.com.br